Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa che i telespettatori italiani avranno modo di seguire nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le trame della soap opera spagnola si soffermano sull'apertura del testamento del Barone. Cruz e il capitano Lorenzo De La Mata andranno su tutte le furie quando scopriranno che Elisa De Grazalema ha ereditato una parte del patrimonio di Juan.

Anticipazioni La promessa: Curro diviso tra Lorenzo e Cruz

Le anticipazioni de La Promessa segnalano che Cruz cercherà di convincere Curro che sua madre Eugenia è finita su una sedia a rotelle dopo essere stata picchiata selvaggiamente da Lorenzo.

Una versione che scatenerà le ire funeste del giovane già al corrente che il capitano De La Mata non è il suo vero padre. Anche in questo caso però il piano di Cruz non andrà in porto. La marchesa a questo punto si augurerà che uno tra Curro e Lorenzo muoia durante un duello. Ma il capitano De La Mata scoprirà il proposito di sua cognata, tanto da convincere suo figlio a passare dalla sua parte. L'uomo suggerirà a Curro di non credere alla versione di Cruz visto che non l'ha mai amato da quando è nato.

La marchesa non vuole che il cognato erediti la metà dei beni del Barone

Nelle prossime puntate della soap opera spagnola, Curro e Lorenzo inizieranno ad instaurare un rapporto mentre Cruz si preoccuperà per l'imminente apertura del testamento del Barone.

Ansia che aumenterà quando Alonso avvertirà sua moglie che non potrà fare niente per evitare che il notaio lo legga anche davanti all'odiato cognato Lorenzo. Cruz a questo punto perderà il lume della ragione dopo aver capito che Eugenia in questo modo riceverebbe la metà dei beni di Juan che passerebbero nelle mani del capitano De La Mata.

Tuttavia la lettura del testamento del Barone riserverà delle notevoli sorprese.

Elisa Di Grazalema eredita una parte del patrimonio del Barone

Cruz e Lorenzo andranno su tutte le furie quando scopriranno l'esistenza di una terza erede, una certa Elisa Di Grazalema, che il Barone voleva ringraziare per essergli stata accanto durante l'ultimo periodo della sua esistenza.

Una nuova arrivata di cui Cruz e suo cognato non avevano mai sentito parlare. Entrambi infatti rimarranno pietrificati dato che erano sicuri di aver ereditato la metà del patrimonio di Juan. Per questo motivo, Lorenzo e Cruz inizieranno a fare delle indagini per scoprire chi è Elisa, sebbene non debbano aspettare tanto per fare la sua conoscenza.

La promessa è in onda da lunedì al venerdì sui teleschermi di Canale 5 mentre in diretta streaming oppure in modalità on demand sulla piattaforma "Mediaset Play Infinity".