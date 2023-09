Giovedì 21 settembre, in prima serata su Canale 5, si rinnova l'appuntamento con La Voce che hai dentro, serie tv che segna il ritorno di Massimo Ranieri davanti alla macchina da presa. La star di "Se Bruciasse la città", qui interpreta Michele che, tornato libero dopo aver trascorso da innocente vent'anni in carcere, tenta il tutto per tutto per salvare la casa discografica di famiglia, noncurante del volere contrario della moglie (interpretata da Maria Pia Calzone, nota soprattutto per il ruolo di Donna Imma Savastano nella serie cult "Gomorra") e dei due figli, che hanno rispettivamente i volti di Erasmo Genzini ("Che Dio Ci Aiuti", "L'Isola di Pietro") e Michele Rosiello ("Guida astrologica per cuori infranti", "La compagnia del Cigno").

Nel cast figurano anche Giulia D'Aloia (interpreta Anna, talentuosa pianista e unica figlia femmina di Michele), Gianfranco Gallo, Ruben Rigillo e Nando Paone

La voce che hai dentro, cosa succede nella seconda puntata

Nella puntata de "La Voce che hai dentro" in onda il 21 settembre 2023, Michele evita a Regina (Carola Moccia, in arte La Nina) il disastro causato dal fatto che un brano della giovane e promettente trapper è stato incautamente pubblicato online: nel frattempo i due continuano a lavorare a stretto contatto alla ricerca del brano perfetto per vincere il concorso canoro che rilanci le sorti della casa discografica di famiglia, la Parthenope. Intanto Giulio chiede a Maria di sposarlo ma la donna prende tempo.

Curiosità

"La Voce che hai dentro" nasce da un'idea dello stesso Massimo Ranieri che ne ha scritto il soggetto circa un decennio fa, durante i provini per uno spettacolo teatrale. Il suo personaggio, Michele Ferrara, è un produttore discografico, ma circa la possibilità da parte sua di scommettere su un talento "nuovo" della musica italiana, Ranieri si mantiene cauto e a Tv Sorrisi e Canzoni dichiara: "Molti dei giovani cantanti di oggi non li capisco.

Anzi, non faccio in tempo a seguire un artista, che già ne arriva un altro: ormai durano due o tre mesi e non puoi formarti un giudizio perchè spariscono subito". I vent'anni trascorsi dal suo ultimo set, di contro, li avverte tutti: "Oggi la lavorazione è più compressa, non avevo mai girato così tante scene in un giorno. Il risultato è un prodotto di qualità cinematografica".

Dopo l'impegno televisivo, Massimo Ranieri tornerà in teatro con lo spettacolo "Tutti i sogni ancora in volo", che ha dato il titolo anche allo show per Rai1 in onda lo scorso maggio, che girerà tutta l'Italia fino al prossimo 27 febbraio 2024: "Il teatro è una bella palestra, impari a non avere mai zone di conforto. Ogni sera mi auguro che il pubblico comprenda le mie confessioni a cuore aperto, la sincerità e l'onestà che ci metto".