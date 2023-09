Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le trame spagnole della soap opera segnalano che Demir Yaman reagirà male quando scoprirà che Zuleyha Altun era a conoscenza della vera identità di Fikret dopo aver avuto un confronto con la vedova di un ex maggiordomo della tenuta.

Anticipazioni Terra amara: Fikret rapisce Demir

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Fikret (Furkan Palali) rapirà Demir (Murat Unalmis). In questa circostanza, il nipote di Ali Rahmet rivelerà di avercela a morte con lui perché Adnan senior aveva abbandonato lui e sua madre quando erano stati cacciati di casa da Musa.

In breve tempo, i due uomini avranno un intenso scontro. Una situazione che sarà destinata ad avere delle drammatiche conseguenze quando Fikret consegnerà un'arma da fuoco a Demir comunicandogli che soltanto uno dei due uscirà vivo dallo scontro. Il ricco imprenditore tuttavia continuerà a credere che il nipote di Ali Rahmet non sia il suo fratellastro. L'uomo deciderà di non sparare a Fikret che lo lascerà andare via senza opporre resistenza.

Il ricco imprenditore scopre che sua moglie sapeva l'identità del suo fratellastro

Nelle prossime puntate della soap opera, Demir una volta tornato a casa ripenserà alle parole di Fikret, tanto da partire per Istanbul. Il ricco imprenditore si recherà a casa della vedova del maggiordomo che gestiva la tenuta Yaman quando lui e Fikret erano bambini.

La donna a questo punto gli confermerà la versione del suo fratellastro per poi rimanere allibito quando scoprirà che sua moglie Zuleyha (Hilal Altinbilek) si era recata da lei in compagnia di Sevda (Nazan Kesal) per farle lo stesso tipo di domande. In questo modo, Demir scoprirà che sua moglie e la sua seconda madre sapevano che Fikret fosse il suo fratellastro, tanto da tornare a casa molto alterato.

Una discussione che avrà vita breve.

Zuleyha svela al marito perché non gli ha raccontato la verità su Fikret

Zuleyha racconterà a suo marito di aver preferito di non dirgli la verità su Fikret in quanto aveva paura che gli facesse del male e potesse rovinare la loro ritrovata felicità. Il ricco imprenditore a questo punto ritornerà sui suoi passi scusandosi con la moglie per il modo aggressivo che ha avuto.

Nel frattempo, Fikret apparirà sempre più desideroso di vendetta nei confronti di Demir, tanto che la pace sembrerà essere ancora molto lontana. Quale sarà la nuova mossa del nipote di Ali Rahmet per nuocere al suo fratellastro?

Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara per scoprire come andrà a finire.