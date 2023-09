La nuova serie televisiva La voce che hai dentro ambientata a Napoli e composta da otto episodi distribuiti in quattro puntate, prosegue il suo appuntamento su Canale 5 in prima serata.

Nell’episodio che verrà trasmesso il 29 settembre 2023, il protagonista principale Michele Ferrara (Massimo Ranieri), noto cantante e fondatore della casa discografica Parthenope Edizioni Musicali, si servirà della complicità della figlia Anna (Giulia D'Aloia) per indagare sulla tragica morte del padre Mimmo Ferrara.

Spoiler La voce che hai dentro, del 29/09: Maria turbata, Raffaele continua ad avere incubi

Le anticipazioni sulla terza puntata in programmazione venerdì 29 settembre, raccontano che la vita dei Ferrara verrà scombussolata da una serie di eventi, tra questi l'intrusione nella vita di Regina da parte del padre, cosa che conduce la cantante ad un doloroso tradimento. Sullo sfondo, Raffaele (Michele Rosiello) sarà sempre più ossessionato dalla morte del nonno e continuerà ad avere degli incubi mixati a ricordi sulla sera del suo omicidio, il tutto mentre Maria (Maria Pia Calzone) vivrà invece un profondo turbamento per via del fatto che Michele ha già firmato le carte del divorzio.

Anna trova un indizio sull’assassinio del nonno Mimmo Ferrara

Sempre nell'ambito dello stesso episodio si continueranno a vedere al lavoro insieme Michele e Anna, che uniranno le rispettive forze per ricostruire i fatti legati all'omicidio di Mimmo Ferrara.

Sarà Anna ad un certo punto a trovare un indizio che potrebbe chiarire ogni dubbio.

Episodio del 22 settembre: Raffaele manovrato da Gaetano Russo mette in crisi il suo matrimonio

Nel secondo appuntamento di questa sera venerdì 22 settembre, invece, Michele si ritroverà a gestire Regina riuscendo anche ad evitare il peggio in seguito alla pubblicazione online di una sua canzone. I due continueranno a lavorare insieme per creare un pezzo utile a vincere un contest.

Giulio (Ruben Rigillo) intanto chiede a Maria di sposarlo, il tutto mentre Raffaele, manipolato da Gaetano Russo (Gianfranco Gallo), cercherà di impedire a Regina di firmare il contratto con la Parthenope: per raggiungere il suo obiettivo l'uomo tormenterà la giovane artista, finendo per mettere in crisi il suo matrimonio.

Per concludere, Antonio (Erasmo Genzini), all’insaputa del padre Michele, riuscirà a far ottenere a Vincenzo (Roberto Olivieri) un provino alla Russo Records per portarlo al successo.