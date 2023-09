Terra amara continua con nuovi appuntamenti su Canale 5 e le anticipazioni annunciano ancora molti colpi di scena per la famiglia Yaman.

Presto Demir avrà una relazione con la dottoressa Umit che sarà sempre più ossessionata da lui. Dopo essere stata lasciata, la donna farà di tutto per rendere a Demir la vita impossibile, fino a inventare una gravidanza. L'unica persona con cui Yaman sentirà di potersi confidare sarà Sevda, ma presto tutto cambierà. Quando scoprirà che la donna è la madre della dottoressa, Demir sarà furioso con lei e la caccerà dalla villa.

Dopo aver chiuso con Sevda, Yaman confiderà a Zuleyha i suoi sensi di colpa nei confronti di Hunkar.

Anticipazioni Terra amara: Umit ossessionata da Demir

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che presto la vita di Demir subirà dei grossi cambiamenti. L'uomo, infatti, inizierà una relazione con Umit che svilupperà per lui un'ossessione. Demir tornerà con Zuleyha e non avrà nessuna intenzione di tradire sua moglie, ma la dottoressa non si rassegnerà all'idea di perderlo e farà di tutto per distruggere il matrimoino di Yaman. Umit arriverà anche a inventare una gravidanza e tutta Cukurova verrà a sapere della relazione che Demir ha avuto con lei. L'unica voce amica per Yaman sarà Sevda: di lei, Yaman si fiderà ciecamente e con lei condividerà le difficoltà dovute alla follia di Umit.

Anticipazioni prossime puntate: Sevda deluderà Demir

Le prossime puntate di Terra amara vedranno sotto i riflettori Sevda che darà conforto e ascolto a Demir. L'uomo, infatti, sarà sempre più in difficoltà a causa dell'ossessione di Umit nei suoi confronti. Presto, però, Demir verrà a sapere da Sermin che Sevda è la madre di Umit e sarà fuori di sé dalla rabbia.

Yaman tornerà a casa e sfogherà la sua delusione su Sevda, non riuscendo a credere che possa averle mentito su una questione così importante. L'ex cantante, in lacrime, si giustificherà e rassicurerà Demir di non essere in alcun modo complice di sua figlia e delle sue macchinazioni, ma lui non le crederà. Yaman caccerà Sevda dalla villa e non vorrà ascoltare alcuna spiegazione da parte sua.

Zuleyha e Demir apriranno il loro cuore

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Demir si sentirà molto ferito da Sevda e sarà convinto che la donna abbia aiutato Umit nella sua vendetta. Sentendosi profondamente tradito, Demir deciderà di aprirsi con Zuleyha e le dirà che Umit è incinta. La donna ammetterà di essere già al corrente di tutto e di non aver detto niente per paura della reazione di Demir. "Giuro che questo bambino non nascerà", dirà Yaman, ignaro del fatto che Umit abbia inventato tutto per legarlo a sé. Zuleyha ascolterà le preoccupazioni di suo marito che si pentirà di aver aiutato Sevda. Demir chiederà scusa alla sua cara madre Hunkar per averla fatta soffrire a causa della presenza di Sevda.