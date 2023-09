Nell'ultima puntata della prima stagione di My Home My Destiny che andrà in onda sabato 2 settembre su Canale5, Zeynep incontrerà Emine all'uscita dall'albergo. Intanto, Benal si trasferirà di nuovo a casa di Mehdi, ma lungo il tragitto troverà una persona inaspettata che farà ritorno nella sua vita, il suo ex marito. Successivamente, Zeynep ritroverà la madre del figlio di suo marito dormire a casa sua e non ne sarà affatto felice, tanto da fare un lungo discorso al coniuge. Infine, Mehdi punterà il dito contro sua moglie dicendole di sentirla troppo lontana.

Benal si trasferisce a casa di Mehdi e dorme nel suo letto

Nella prima parte della puntata della serie turca, Zeynep, in procinto di lasciare l'albergo, incontrerà Emine ed avrà una discussione. Nel frattempo, Benal, stanca di restare da sola a casa propria, lascerà la tenuta per trasferirsi a casa del padre di suo figlio, ma nel percorso incontrerà il suo ex marito, Serhat che la intimerà a tornare sui propri passi e fare pace. Tuttavia, il tentativo verrà scongiurato dall'arrivo di Mujgan che soccorrerà la donna prontamente. Ad ogni modo, l'uomo non sembrerà volersi arrendere nel tornare insieme all'ex moglie e ci proverà ancora.

Mehdi e Zeynep affrontano l'ennesima difficoltà che li divide

Successivamente, Zeynep e Mehdi torneranno a casa propria, ma all'entrata troveranno Benal dormire sul divano di casa loro.

A questo punto, lo scontro sarà inevitabile in quanto la giovane Goksu non sarà affatto felice di trovare la madre del figlio di suo marito nel loro nido d'amore. Così, la ragazza avrà un lungo dialogo con il coniuge per mettere in chiaro le cose. Infine, Mehdi punterà il dito contro sua moglie: è troppo distante da lui da quando ha scoperto che Benal ha in grembo suo figlio.

Questo sarà l'epilogo della prima stagione che chiuderà proprio sabato 2 settembre, ma le puntate della seconda stagione saranno disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente di My Home My Destiny

Nella puntata precedente di My Home My Destiny in onda venerdì 1 settembre, Zeynep e Mehdi non scelgono il classico viaggio di nozze per il proprio matrimonio, ma di soggiornare in un albergo insieme alle loro famiglie.

Infatti, i novelli sposi decidono di portare anche Nuh, Cemile, Kibrit, Yasemin e Sultan in vacanza grazie all'aiuto di Nermin. Intanto, anche Faruk trascorre qualche giorno di vacanza nel proprio hotel in compagnia di Emine con la quale sembra star nascendo qualcosa. Infine, Emine apprende che Zeynep e tutta la sua famiglia si trova all'interno dell'albergo ed ha paura di incontrarla all'interno della struttura.