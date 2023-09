Accadranno tante novità nel corso delle prossime puntate di My home my destiny trasmesse in esclusiva su Mediaset Infinity. Le trame turche della serie tv segnalano che Mehdi e Burhan si renderanno protagonisti di una lite. Una scena di violenza che sarà notata da Zeynep, la quale deciderà di intervenire prima che sia troppo tardi.

Anticipazioni My home my destiny: gli abitanti del quartiere ricevono un dono di Burhan

Le anticipazioni di My home my destiny rivelano che alcuni commercianti e abitanti del quartiere di Mehdi avranno in regalo un pacchetto contenente molte dosi di caffè.

Il proprietario della nuova caffetteria cercherà di accaparrarsi la clientela nell'attesa della prossima apertura. Il corriere confiderà agli abitanti che il dono proviene da Burhan, un nome che farà sgranare gli occhi a molti. Mehdi racconterà a Zeynep che suo padre è stato ucciso dal padre di Burhan, un suo vecchio amico. Per questo motivo il meccanico aveva deciso di interrompere qualsiasi rapporto con lui, che nel frattempo intratteneva una relazione clandestina con Mujgan, la sorella di Mehdi.

Mehdi scopre che il suo ex amico è tornato per rovinargli l'esistenza

Nelle prossime puntate della serie tv Mehdi si arrabbierà quando Ali gli consegnerà un pacco contenente del caffè omaggio di Burhan.

Il meccanico non esiterà a presentarsi alla nuova caffetteria per chiedergli di non avvicinarsi ai suoi famigliari. Tensione che aumenterà a dismisura quando Mehdi incontrerà Serhat, il diabolico ex marito di Benal assunto da Burhan come suo tuttofare. Mehdi scoprirà che il suo ex amico ha pagato la cauzione a Serhat, reo di aver rapito Benal.

In questo modo Mehdi comprenderà che la sua vecchia conoscenza è tornata in città per sconvolgergli l'esistenza.

Zeynep impedisce al marito di fare del male a Burhan

I due avranno un confronto e Burhan sottolineerà a Mehdi che non è stato lui a uccidere suo padre e per questo non può odiarlo per un crimine che non ha commesso.

Una discussione che diventerà sempre più accesa, tanto che rischieranno di venire alle mani. Zeynep fermerà il marito in tempo prima che esploda contro Burhan, tuttavia sarà molto turbata dalla scena di violenza, tanto da giungere in ritardo sul posto di lavoro. Di conseguenza Zeynep finirà per essere licenziata dallo studio legale dove ha trovato impiego. Burhan, intanto, inizierà a fare dei regali costosi a Mujgan.