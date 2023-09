Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 e su Mediaset Infinity. Gli spoiler in merito agli episodi in onda da lunedì 18 a domenica 24 settembre raccontano che tra Erik e Yvonne ci sarà una parentesi passionale, nel frattempo Max farà una scoperta interessante che potrebbe far incriminare Ariane. Josie, intanto, andrà in ospedale per far visita a Constanze e vedrà un bacio tra la stessa e Paul, mentre Michael confesserà a Carolin di provare dei sentimenti per lei. Alfons mangerà per sbaglio il dessert creato da Josie per il corso da sommelier del cioccolato, mettendo la giovane Klee nelle condizioni di trovare un modo per rifare velocemente il dolce.

Erik e Yvonne invitano Josie a trascorrere una serata insieme

Le trame di Tempesta d'amore, riguardo le puntate in onda dal 18 al 24 settembre, rivelano che Yvonne ed Erik noteranno lo sconforto di Josie a causa del legame tra Paul e Constanze, quindi decideranno di invitarla a trascorrere una serata insieme, anche per svagarsi un po'.

L'assistente di André, però, avrà già in programma di andare al cinema con l'amica Shirin, quindi la signora Klee e il dark man finiranno non soltanto per trascorrere la serata da soli, ma anche per concedersi un'inaspettata parentesi passionale.

Max, su suggerimento di Vanessa, mostrerà a Werner e Christoph il video immortalato dalla loro GoPro, fissata nel casco, che ritrae Ariane con uno sconosciuto.

I tre uomini dovranno fare i conti con la volontà della polizia di non prendere in considerazione tale video, quindi si ritroveranno da soli a cercare delle prove contro Kalenberg. A quel punto il fitness trainer farà una cruciale scoperta.

Paul, successivamente, farà sapere a Josie di voler stare con lei, ma allo stesso tempo vorrà rimanere in coppia con Constanze, almeno fino quando si riprenderà dalla convalescenza legata all'incidente d'auto.

Quando von Thalheim verrà dimessa dalla clinica, Klee junior si appresterà a farle visita e dovrà gioco forza assistere a un bacio tra la donna e il direttore amministrativo.

Michael confessa a Carolin di amarla

Werner e Christoph, complice la nuova prova trovata di Max, andranno alla polizia per organizzare una trappola ai danni della dark lady, ma quest'ultima capirà le intenzioni dei Saalfeld e affronterà il padre di Tim per vendicarsi di lui.

André e Michael proveranno a sfruttare a loro vantaggio l'avversione di Carolin nei riguardi dei principianti nel mondo musicale, per convincere la stessa a trasferirsi altrove, così lo chef prenderà in prestito un vecchio violino suonando in maniera sgangherata.

Erik, a seguito della notte passata con Yvonne, dirà alla mamma di Josie che è stato soltanto un incontro occasionale, affermazione che sarà causa di diverbio tra i due. Nel frattempo Josie non vorrà avere nulla a che fare con tale litigio.

Paul, invece, si renderà conto che sia lui che Josie stanno soffrendo parecchio a stare lontani l'uno dall'altra, così Lindbergh proverà a convincere l'amante a incontrarsi in uno dei rifugi alpini, ma tale scena verrà osservata da Henning.

Il partner di Costanze,, andrà al rifugio e anziché trovare Klee troverà l'invadente sommelier.

Michael, notando che ogni stratagemma per allontanarsi da Carolin è risultato fallace, deciderà di mettere sul piatto la verità confessandole di amarla. Lamprecht sarà in imbarazzo e non volendo mettere il primario in una posizione scomoda con Rosalie, gli dirà che si cercherà presto una nuova sistemazione abitativa.

Alfons vedrà nel frigo un dessert e lo mangerà, non sapendo che tale dolce è stato creato da Josie per il corso da sommelier del cioccolato. A quel punto l'aspirante cuoca dovrà trovare ingredienti e tempi giusti per replicare il dessert.