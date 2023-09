Teo Mammucari ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero in cui ha fornito dei dettagli sull'addio a Mediaset. Il conduttore 59enne romano ha precisato di essere stato lui ad andare via e non il contrario come si racconta in giro. Tra i motivi principali che l'hanno spinto ad abbandonare l'azienda di Cologno Monzese c'è la poca innovazione da parte dell'editore: "Se al popolino vogliamo dare la solita pappa per 30 anni va bene, ma non si chieda a un artista come me perché cambia".

L'addio a Mediaset

Nell'intervista rilasciata al quotidiano romano, Teo Mammucari ha precisato: "Mediaset?

Non posso lavorare dove non si fa niente di nuovo da 30 anni".

Il 59enne ha riferito di avere chiesto un programma tutto suo, ma al momento di parlarne gli è stato chiesto uno sconto rispetto ai soldi che doveva prendere. A quel punto si è domandato perché l'editore abbia rigettato la sua richiesta, quando ci sono persone in azienda come Enrico Papi che continuano ad avere programmi senza portare dei risultati in termini di ascolti.

Inoltre ha riferito che se avesse pensato ai soldi avrebbe continuato ad interpretare il ruolo di giudice di Tu si que vales.

Mammucari ha raccontato anche un retroscena legato alla presentazione dei palinsesti Mediaset: quando ha sentito Piersilvio Berlusconi affidare un nuovo programma a Gerry Scotti era felicissimo, ma dopo aver sentito che si trattava de La Ruota della Fortuna è rimasto di stucco per la mancata innovazione.

Le dichiarazioni su Davide Parenti

Teo Mammucari ha parlato anche dell'addio a Le Iene a stagione in corso. Il diretto interessato ha spiegato di non avere mai discusso con Davide Parenti, al contrario di altri conduttori. La decisione di abbandonare il programma è arrivata per un motivo ben preciso: "Il mio ruolo è fare i lanci?

E allora fateli fare a un altro".

Secondo Mammucari, Parenti non avrebbe digerito l'abbandono poiché ha sempre sostenuto che fosse un valido conduttore.

L'approdo in Rai

Prima di parlare della sua nuova esperienza in Rai, Teo Mammucari ha riservato parole di stima nei confronti di Piersilvio Berlusconi: secondo lui, è un uomo nobile e a modo che non riserva rancore.

Sebbene le strade lavorative si siano divise, non ha nulla da recriminare. Una parola di stima è arrivata anche nei confronti di Silvio Berlusconi: "Ha creato un impero".

Dal 21 ottobre 2023, il 59enne romano scenderà in pista a Ballando con le Stelle: al momento non è dato sapere con quale ballerina professionista dovrà gareggiare. Comunque, Mammucari ha riferito che l'approdo in Rai non si limita alla sola partecipazione nel dance-show di Milly Carlucci, ma presto ci saranno altre novità che lo riguardano.