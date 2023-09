Le puntate di Terra amara in onda nel corso del mese di ottobre vedranno l'uscita di scena della perfida Behice. La donna verrà infatti smascherata e identificata come la responsabile dell'assassinio di Hunkar e ormai con le spalle al muro deciderà di togliersi la vita.

Un altro personaggio dirà quindi addio alla Serie TV in questa terza stagione, dopo l'uscita di scena di Hunkar e Yilmaz.

Zuleyha cerca le prove per inchiodare Behice: anticipazioni Terra amara

In Terra Amara, dopo la tragica morte di Yilmaz, le cose non saranno più le stesse. Zuleyha e Fekeli saranno devastati, ancora più dura sarà per Ali Rahmet dato che poco prima aveva dovuto dire addio anche ad Hunkar, la donna che ha amato per 40 anni.

Spinto dal sentimento che prova ancora per lei, Rahmet non smetterà di cercare il colpevole del suo assassinio in sinergia con Zuleyha, che porterà avanti per conto suo delle specifiche indagini.

La moglie di Demir, sempre più convinta che sia stata Behice ad assassinare la suocera, cercherà così di trovare le prove per incastrarla.

Zuleyha smaschera Behice per la morte di Hunkar

La resa dei conti per Behice non tarderà ad arrivare. Grazie ad un ex poliziotto in pensione, Zuleyha scoprirà infatti che proprio Behice è coinvolta nella morte dei suoi due precedenti mariti. Una scoperta che non lascerà più alcun dubbio in Zuleyha. La moglie di Demir deciderà così di affrontare la donna, la quale negherà con forza ogni coinvolgimento nella morte di Hunkar.

La zia di Mujgan però, capirà che ormai per lei le cose si evolvono per il peggio e deciderà di fuggire da Cukurova. Prima di fare questo, ruberà i risparmi di Gaffur e Saniye.

Terra amara: Behice ammette di aver ucciso Hunkar, poi si suicida

Nel corso delle prossime puntate di Terra amara, la fuga di Behice non durerà comunque a lungo.

La donna si metterà alla guida ma un problema alla vettura la costringerà a fermarsi e fuggire tra i boschi. Sulle sue tracce ci saranno Zuleyha e Fekeli, i quali riusciranno a raggiungerla in prossimità di un dirupo. Ali Rahmet la metterà alle strette e alla fine Behice ammetterà di essere responsabile dell'omicidio di Hunkar.

A questo punto, Fekeli le metterà in mano una pistola invitandola a togliersi la vita, l'arma però è scarica. Sul posto giungerà anche Demir, che accecato dalla rabbia vorrà farsi giustizia uccidendo l'assassina della madre. Behice, sapendo di non aver più nessuna via di scampo, deciderà a questo punto di farla finita lasciandosi cadere dal dirupo.