Terra Amara viene trasmesso su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni dello sceneggiato di stampo turco, in merito alle puntate di martedì 19 e mercoledì 20 settembre, riportano che Demir deciderà di concedere il divorzio a Zuleyha, nel frattempo Mujgan farà lo stesso nei riguardi di Yilmaz. Altun e Akkaya, quindi, sogneranno di andare ad abitare in una splendida villa, intanto Saniye non nasconderà più la sui insofferenza legata alla presenza di Sevda alla tenuta. Yilmaz, invece, avrà un incidente d'auto, così l'uomo verrà portato da Demir e Zuleyha in ospedale mentre verserà in condizioni molto gravi.

Bahtiyar, infine, si appresterà a cominciare il suo incarico in ospedale, mentre Demir e Zuleyha supporteranno Sevda nel suo comportarsi da padrona all'interno della famiglia Yaman.

Demir e Mujgan concederanno il divorzio a Zuleyha e Yilmaz

Gli spoiler di Terra amara, per ciò che concerne gli episodi del 19 e 20 settembre, evidenziano che Demir si renderà conto di aver sempre costretto Zuleyha a stargli accanto, mentre la moglie avrebbe preferito stare con Yilmaz. Conscio di tale consapevolezza, Yaman deciderà di concedere il divorzio ad Altun e lo stesso sceglierà di fare Mujgan, seppur con qualche titubanza in più, nei riguardi del marito Akkaya.

Behice, però, esigerà da Fekeli un atto notarile che preservi una certa sicurezza finanziaria sia alla nipote Mujgan che al piccolo Kerem Alì, imposizione della signora Hekimoglu che non andrà affatto giù ad Ali Rahmet.

Quest'ultimo, difatti, si adirerà non poco con la dark lady, dicendole senza peli sulla lingua che la dottoressa e suo figlio avranno sempre il suo sostegno economico.

Ottenuto il benestare per il doppio divorzio, Zuleyha e Yilmaz inizieranno a progettare di acquistare una splendida villa per iniziare lì la loro nuova vita assieme come coppia.

Kerem Alì, nel mentre, starà con Mujgan, Demir si occuperà di Leyla e Zuleyha si prenderà cura di Adnan.

Nazire, poco dopo, avvertirà Yilmaz che Kerem Alì è stato trasportato d'urgenza in clinica, quindi Akkaya si metterà subito in auto per raggiungere l'ospedale e sincerarsi delle condizioni del figlio.

A causa della corsa frenetica verso la clinica, però, Akkaya avrà un incidente e, dopo essere stato trovato e trasportato in ospedale da Demir e Zuleyha, si scoprirà che l'uomo versa in condizioni critiche.

Saniye, al contempo, non nasconderà più la sua insofferenza nel vedere Sevda che si comporta come se fosse Hunkar, mentre Fadik riceverà in dono da Rasit un anello di fidanzamento.

Fikret continuerà a indagare sui motivi che hanno spinto Yilmaz a vendere le sue proprietà a Hunkar

Dopo aver scoperto del passaggio di proprietà da Yilmaz a Hunkar, Fikret proseguirà a indagare in tal senso per comprenderne i reali motivi e, al contempo, il figlioccio di Fekeli senior continuerà a stringere alleanze segrete al fine di mettere in atto il suo misterioso piano vendicativo.

Fikret, inoltre, sembrerà essere sempre più attratto da Mujgan, tanto da starle sovente accanto, intanto suo cugino Bahtiyar sarà in procinto di iniziare il suo incarico in ospedale.

Demir e Zuleyha, in ultimo, supporteranno Sevda nel comportarsi come da padrona all'interno della famiglia Yaman.