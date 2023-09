A catturare maggiormente l’attenzione nelle nuove puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda su Canale 5, sarà Fikret Fekeli (Furkan Palali), arrivato in città per vendicarsi del fratellastro Demir Yaman (Murat Unalmis). Il ragazzo farà un passo indietro quando apprenderà la verità sulla sua defunta madre Safiye, ovvero che non è stata abusata da Adnan. Fikret sarà deciso a tornare a vivere in Germania, ma prima di partire farà un gesto nei confronti del piccolo Kerem Ali, figlio di Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova): rinuncerà ai beni che gli spettano dello zio Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), per lasciarli al bambino.

Trame turche Terra amara: Fekeli ha un infarto

Nei prossimi episodi che telespettatori vedranno su Canale 5, Fikret attuerà la sua spietata vendetta contro il fratellastro Demir servendosi anche dell’alleanza con la dottoressa Umit Kahraman (Hande Soral). Il ragazzo odia la famiglia Yaman per essere stato abbandonato in passato dal defunto padre Adnan.

Ben presto Ali Rahmet Fekeli scoprirà la ragione per cui il nipote non sopporta Demir e per impedirgli di commettere una pazzia convincerà Lütfiye Duman (Hülya Darcan), la zia materna del ragazzo, a mettere piede a Cukurova. Ci saranno delle conseguenze quando quest’ultima mostrerà a Fekeli lo studio segreto di Fikret: Fekeli avrà un infarto non appena vedrà dell’esplosivo della spazzatura.

Penserà che il nipote voglia compiere una strage,

Fikret rinuncia a vendicarsi di Demir e spezza il cuore di Mujgan

Fikret, non appena Fekeli si riprenderà, verrà assalito dai sensi di colpa a causa di una lettera scritta dalla madre Safiye e che gli consegnerà la zia Lütfiye. Il ragazzo apprenderà che in realtà il defunto Adnan Yaman non ha affatto violentato sua madre in passato: erano amanti.

Fikret, oltre a rivolgere le dovute scuse ad Ali Rahmet per il male che gli ha causato, annuncerà il suo ritorno in Germania, mettendo un freno alla sua sete di vendetta nei confronti di Demir. La dottoressa Mujgan cercherà di convincere il ragazzo a rimanere in città ma lui, anche se ammetterà di amarla, le spezzerà il cuore dicendole di aver deciso di partire.

Fikret chiederà allo zio Fekeli di affidare una parte della sua eredità al piccolo Kerem Ali.

Nel contempo Demir, stufo delle minacce dal suo misterioso fratellastro, non appena entrerà in possesso della lettera di Safiye, la mostrerà a tutti gli abitanti di Cukurova attraverso un annuncio sul giornale. Demir scagionerà così il padre Adnan dall’accusa di aver violentato la defunta amante.