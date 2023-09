Terra amara continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Cukurova e presto i riflettori saranno puntati su Fikret e Fekeli. Il nipote di Ali Rahmet sarà sempre più agguerrito nei confronti di Demir e questo farà preoccupare molto suo zio. Fekeli chiederà l'aiuto della zia Lutfiye che lo sosterrà cercando di far ragionare Fikret. La nuova arrivata e Ali Rahmet andranno a controllare l'ufficio di Fikret e vi scopriranno dell'esplosivo. Fekeli sarà così deluso da suo nipote che avrà un infarto e sarà trasportato urgentemente in ospedale. Qui, Mujgan non esiterà ad accusare Fikret per il malore che ha colpito suo zio e lo caccerà via.

Anticipazioni Terra amara: Fikret deciso a vendicarsi di Demir

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che nelle prossime puntate l'odio di Fikret per Demir sarà sempre più evidente. L'uomo inizierà a mandare lettere anonime a Yaman e dopo aver sabotato diverse volte la sua azienda tappezzerà la città con dei manifesti infamanti nei confronti di suo padre Adnan. La rabbia di Fikret non si placherà neanche quando sequestrerà Demir e gli dirà apertamente di essere suo fratello, raccontandogli la doppia vita di suo padre. Dopo lo scontro con suo fratello, Fikret sarà ancora più deciso a vendicarsi di lui, visto che non ha voluto credere alle sue parole.

Anticipazioni prossime puntate: Fekeli troverà gli esplosivi di Fikret

Le prossime puntate di Terra amara vedranno la vendetta di Fikret contro Demir. Fekeli sarà molto preoccupato per l'ennesima guerra a Cukurova e farà di tutto per fermare suo nipote, ma le sue parole serviranno a poco. Neanche l'amore da poco scoperto con Mujgan farà cambiare idea a Fikret che non penserà ad altro che alla sua vendetta contro gli Yaman.

Fekeli, disperato, chiederà aiuto a Lutfiye, la zia che è stata accanto Fikret sin da quando era un bambino e conosce tutta la sua storia. Tra la donna e Fekeli nascerà una bella amicizia e insieme proveranno ad evitare a Fikret di commettere grossi errori. Lutfiye e Ali Rahmet si recheranno all'ufficio dell'uomo e qui vi troveranno tutti i manifesti usati per infamare Adnan Yaman.

L'attenzione di Fekeli, però, ricadrà su degli esplosivi nascosti da Fikret: sapere che suo nipote è un potenziale assassino sarà un forte dolore.

Mujgan disperata per le condizioni di salute di Fekeli

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che quando vedrà gli esplosivi nell'ufficio di Fikret, Fekeli sarà molto agitato e avrà un infarto. Fortunatamente Lutliye sarà con lui e chiamerà i soccorsi. Fekeli sarà trasportato urgentemente in ospedale e Mujgan si occuperà di lui. Fikret sarà disperato e chiederà di vedere suo zio, ma la dottoressa glielo impedirà. Nonostante l'amore che prova per lui, Mujgan caccerà Fikret dall'ospedale e lo incolperà di aver provocato il malore a suo zio con la sua sete di vendetta.