Terra Amara va in onda su Canale 5, così come sulla piattaforma streaming Mediaset Play infinity. Le anticipazioni della soap opera di stampo turco, in merito alla puntata che sarà trasmessa venerdì 29 settembre, raccontano che Umit pochi giorni dopo essere arrivata a Cukurova incontrerà Demir, lasciando l'uomo visibilmente affascinato dal suo charme. Umit Kahraman e Yaman, inoltre, finiranno per incontrarsi una seconda volta, ma in questa occasione la ragazza misteriosa sarà alle prese con una gomma fuori uso della sua automobile, così Demir si offrirà gentilmente di darle una mano.

Umit, però, dribblerà con arguzia ogni domanda dell'imprenditore in merito alla sua identità. Nel frattempo Mujgan apprenderà che proprio la new entry vestirà il ruolo di primario della clinica al posto suo. Behice, infine, suggerirà alla nipote di aprire uno studio ospedaliero tutto suo in quel di Istanbul, ma Ali Rahmet non sarà d'accordo e consiglierà alla dottoressa di aprire un ambulatorio a Cukurova.

Umit arriverà in paese e incontrerà per due volte Demir

Le trame della telenovela ospitata da Canale 5, per ciò che concerne l'episodio che andrà in onda il 29 settembre, evidenziano che a Cukurova arriverà una misteriosa dottoressa di nome Umit Kahraman, la quale finirà per incontrarsi apparentemente per caso per ben due volte con Demir.

Nella prima occasione il fascino della new entry non passerà affatto inosservato al figlio di Hunkar, ma sarà al secondo incontro che i due finiranno per scambiare qualche battuta.

Umit, difatti, rimarrà in panne con l'automobile a causa di una gomma fuori uso, così Demir si offrirà di cambiarle la ruota e, al contempo, farà qualche domanda alla stessa al fine di conoscerla meglio.

Kahraman difenderà a spada tratta la sua identità e dribblerà con arguzia le domande di Yaman.

Fekeli senior non vorrà separarsi dal piccolo Kerem Alì

Gli spoiler turchi di Terra amara, riguardanti la puntata di venerdì 29 settembre, svelano che l'arrivo di Umit coinciderà col cambio del primario dell'ospedale di Cukurova, difatti quel ruolo tanto ambito verrà occupato proprio da Kahraman che andrà a sostituire Mujgan.

Facile intuire come Mujgan non la prenderà affatto bene, tanto che sua zia Behice le suggerirà di voltare pagina professionale aprendo uno studio tutto suo a Istanbul.

Ali Rahmet, infine, temerà che un possibile trasferimento della giovane Hekimoglu finirebbe per fargli vedere col contagocce il piccolo Kerem Alì. A tal proposito, Fekeli consiglierà alla dottoressa di aprire un ambulatorio a Cukurova.