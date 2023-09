Terra amara continua con nuovi appuntamenti su Canale 5 e le anticipazioni di giovedì 7 settembre annunciano che per Zuleyha arriverà un duro colpo. Mujgan, infatti, comunicherà alla sua rivale di essere incinta e lei si sentirà profondamente tradita dal suo amante, tanto che deciderà di non vederlo più. Nel frattempo, Behice convocherà una conferenza stampa attribuendo l'aggressione subita alle accuse rivolte verso di lei da Zuleyha.

Anticipazioni Terra amara: la gravidanza di Mujgan sconvolgerà Zuleyha

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che nella puntata che andrà in onda giovedì 7 settembre Mujgan si darà da fare per scombinare i piani di suo marito e Zuleyha.

Dopo aver ascoltato di nascosto Yilmaz implorare la sua amante per fuggire con lui. la dottoressa agirà immediatamente. Quando incontrerà Zuleyha in farmacia, Mujgan le dirà di aspettare un bambino e le chiederà di farle le congratulazioni. Per la moglie di Demir sarà un colpo basso, perché Yilmaz le aveva promesso di non aver più nessun rapporto con sua moglie. Con il cuore spezzato Zuleyha andrà a cercare il suo amato, ma Cetin le comunicherà che è fuori città. Al suo ritorno, Yilmaz riceverà il messaggio di Cetin che lo avvertirà di aver visto Zuleyha molto nervosa.

Anticipazioni puntata di giovedì 7 settembre: faccia a faccia tra Zuleyha e Yilmaz

La puntata di Terra amara che andrà in onda giovedì 7 settembre vedrà al centro dei riflettori un aspro confronto tra Zuleyha e Yilmaz.

Quest'ultimo, di ritorno dal suo viaggio, non esiterà a correre dalla sua amata per scusarsi della sua insistenza nel loro ultimo litigio, ma Zuleyha sarà molto fredda con lui. La donna non gli permetterà neanche di toccarle la mano e gli dirà subito il motivo del suo risentimento: "Ho sentito che avrai un altro figlio". Yilmaz negherà di essere stato con Mujgan, ma Zuleyha non vorrà saperne e lascerà la piccola villa dicendo addio per sempre al suo amato.

Behice pronta a dare la sua versione sull'aggressione subita

Le anticipazioni di Terra amara di giovedì 7 settembre rivelano che ci sarà ampio spazio anche a Behice che uscita dall'ospedale si costruirà un ruolo da vittima. La donna convocherà una conferenza stampa per raccontare la sua versione dei fatti in merito all'aggressione subita.

La zia di Mujgan dichiarerà di essere diventata il bersaglio di Cukurova a causa delle pesanti accuse mosse da Zuleyha contro di lei. Behice dirà di essere stata aggredita da tre uomini per colpa della moglie di Demir, ma annuncerà anche che non ha intenzione di denunciarla. La zia di Mujgan dirà che non farà causa a Zuleyha perché non vuole separare una madre dai suoi figli.