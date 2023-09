Mancano solo 10 giorni al ritorno su Canale 5 di U&D: lunedì 11 settembre, infatti, sarà trasmessa in tv la prima parte della registrazione del 24 agosto, quella alla quale hanno partecipato tantissimi ospiti. La blogger Gemma Palagi ha riassunto su Instagram tutto quello che accadrà nelle puntate d'esordio della nuova edizione: fino a mercoledì 13 i telespettatori assisteranno ai confronti tra tre coppie di Temptation Island, alla presentazione dei tronisti e alla performance musicale di Pinuccia.

Aggiornamenti sulla programmazione di U&D

Da lunedì 11 a mercoledì 13 settembre, su Canale 5 andrà in onda la prima registrazione stagionale di U&D: visto che le riprese del dating-show durano circa tre ore, vendono suddivise in almeno tre puntate per permettere al pubblico di essere aggiornato su tutto.

L'appuntamento con il quale il format Mediaset tornerà in tv dopo le vacanze, si è svolto giovedì 24 agosto quindi in rete sono disponibili le anticipazioni di tutto quello che è successo in studio.

La blogger Palagi ha usato Instagram per riassumere ciò che è accaduto agli Elios nelle prime tre registrazioni, che saranno proposte alla gente a casa nella seconda metà del mese in corso.

Chi sono i volti nuovi di U&D

La prima registrazione di U&D 2023/2024 è servita soprattutto per presentare il cast, sia giovane che Over.

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dall'11 al 13 settembre, fanno sapere che Maria De Filippi ha ufficializzato i nomi dei nuovi tronisti del dating-show: gli sconosciuti Brando e Cristian, e l'ex concorrente di Temptation Island Manuela Carriero.

A differenza del passato, in quest'edizione saranno tre i ragazzi che cercheranno l'amore davanti alle telecamere (sono sempre stati quattro, generalmente due uomini e due donne) e solo una di loro è un volto già noto ai telespettatori.

Sulla poltrona rossa si sarebbe potuta accomodare anche Francesca Sorrentino (protagonista del reality estivo di Canale 5), ma la presentatrice ha rimandato il tutto di qualche mese perché secondo lei la napoletana non è ancora pronta ad aprirsi a nuove conoscenze dopo la rottura con Manuel Maura.

Chi va e chi resta a U&D

Alla prima puntata della nuova edizione del dating-show (che andrà in onda dall'11 al 13 settembre), hanno partecipato molti ospiti: Filippo Bisciglia ha raccontato al pubblico cosa è successo nei villaggi di Temptation Island a tre coppie.

Mirko e Perla si sono confrontati senza trovare un punto d'incontro (alla discussione hanno preso parte anche i single Greta e Igor), Gabriela e Giuseppe hanno confermato di essere innamoratissimi, Francesca e Manuel hanno chiarito ma non sono tornati insieme.

Nella presentazione del cast 2023/2024, Maria De Filippi non ha fatto alcun riferimento all'assenza di Riccardo e Armando nel parterre di U&D Over: i due cavalieri hanno saltato tutte e tre le registrazioni che ci sono state fino ad oggi e si dice che non siano stati riconfermati o per un fidanzamento (Guarnieri avrebbe trovato l'amore lontano dai riflettori) o per le vacanze ancora in corso (Incarnato ha lasciato intendere sui social che potrebbe tornare in studio prossimamente).

Altra ospite del debutto, è stata Pinuccia Della Giovanna: l'ex dama è riapparsa agli Elios soltanto per promuovere il suo inedito intitolato "La canzone di Pinuccia", un brano che ha segnato l'inizio della sua carriera nella musica.

La storica "antagonista" di Tina Cipollari, però, non è tornata per restare: ad essere confermati tra i veterani, sono stati solo Gemma Galgani, Roberta Di Padua, Aurora Tropea ed Elio Servo.