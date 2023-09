In Terra Amara la morte di Behice rasserenerà il cuore di molti abitanti di Çukurova, soprattutto di quelli affettivamente legati a Hünkar Yaman. La cosa coinvolgerà in maniera particolare Demir, Züleyha e Fekeli, e saranno proprio loro ad annunciare sul giornale che Behice ha confessato di essere l'assassina della signora Çukurova. Un momento commovente per tutti, anche perché potranno finalmente chiudere il capitolo riguardante la sua morte.

Tutta Çukurova scopre il nome dell'assassina di Hünkar

Behice morirà per sua stessa volontà: si getterà da un dirupo dopo aver confessato di aver ucciso Hünkar Yaman.

Nessuno vorrà prendere parte ai suoi funerali, che su richiesta di Demir si svolgeranno lontano da Çukurova, a Istanbul.

A ogni modo vorranno che tutto il paese sappia cosa si nasconde dietro l'omicidio di Hünkar. I suoi cari rilasceranno delle dichiarazioni alla stampa, ma vorranno anche pubblicare diversi annunci dove comunicano a tutti chi sia l'assassino della signora di Çukurova.

Demir e Züleyha: 'Behice è morta e giustizia è stata fatta'

I primi a comunicare tramite il giornale la morte di Behice, e la sua confessione relativa all'omicidio di Hünkar, saranno Demir e Züleyha. Avranno modo di indire una conferenza stampa sull'accaduto, anche per spiegare come sono andate le cose nei minimi dettagli, ma lasceranno che il loro dolore venga espresso attraverso un annuncio sul giornale.

"Dedicato alla nostra cara, preziosa e indimenticabile signora di Çukurova, Hünkar Yaman. Behice Hekimoğlu ha attentato alla sua vita e ha confessato il suo crimine davanti a tutta Çukurova. Behice ha perso la vita e giustizia è stata fatta.

Il caro ricordo di nostra madre è sempre nei nostri cuori. Anche il dolore della sua morte vive dentro di noi, ma ora sappiamo che può riposare pacificamente".

Fekeli: 'Behice ha perso la vita come riteneva opportuno'

Anche Fekeli, visto l'amore che per anni ha provato per Hünkar, vorrà mettere il proprio annuncio sul giornale in cui comunica il nome della sua assassina.

"Caro popolo di Çukurova, la nostra è una terra coraggiosa e con un cuore pieno di amore per la sua gente. È stata Behice Hekimoğlu ad attentare alla vita di Hünkar Yaman e ieri anche lei ha perso la vita come riteneva opportuno.

Si è manifestata la giustizia divina e d'ora in poi il nostro dovere, come popolo di Çukurova, sarà seppellire il dolore nei nostri cuori, pregare per il perdono di Behice Hekimoğlu, anche se so che è molto difficile, e lavorare con tutte le nostre forze per la nostra amata città.

Addio cara mia amata di Çukurova, mia unica signora, mio amore lungo quarant'anni. Possa la tua anima riposare in pace".