Hande Soral è un'attrice turca che interpreta il ruolo di Umit Kahraman nelle puntate di Terra Amara che andranno in onda dal 28 settembre. Il suo personaggio farà innamorare Demir Yaman, tentando di allontanarlo da Zuleyha Altun.

Chi è Hande Soral: carta di identità

Data di nascita: 2 febbraio 1987

Luogo di nascita: Inegol, Bursa (Turchia)

Altezza: 160 cm

Peso: 54 kg

Segno zodiacale: Acquario

Professione: modella e attrice

Stato civile: sposata

Curiosità: la laurea in Psicologia, la passione per la recitazione, il matrimonio e il figlio

Hande Soral ha vissuto la sua infanzia con la madre, il fratello Bedirhan e la sorella Bensu.

Dopo la laurea in Psicologia, grazie alla passione per la recitazione muove i primi passi sul set della serie tv turca Küçük Kadınlar, in onda dal 2008 al 2011, dove riveste il ruolo di protagonista.

Si sposa il 14 ottobre 2017 con l'attore Ismail Demirci, dal quale ha avuto un figlio nel 2022 di nome Ali. L'attrice è molto presente sui social e spesso condivide scatti che riguardano la sua quotidianità in famiglia o i backstage delle produzioni televisive o cinematografiche.

Il carattere deciso

Hande ha un carattere molto deciso. Come lei racconta, non ha mai permesso a nessuno di interferire sulla sua vita, prendendo in autonomia ogni tipo di decisione, dall'abbigliamento al ruolo da interpretare.

Preferisce vivere una quotidianità tranquilla, non le piacciono il trambusto e le esagerazioni.

Umit, il suo personaggio in Terra amara

In Terra Hande Soral riveste il ruolo di Umit Kahraman, la nuova dottoressa che arriverà a Cukurova nelle puntante che verranno mandate in onda su Canale 5 a partire dal 28 settembre. Sarà il nuovo primario dell'ospedale del paese e conquisterà subito il cuore protagonista della serie tv turca Terra Amara, Demir Yaman.

Demir soccorrerà casualmente Umit, appena giunta nel paese e in difficoltà nel montare una ruota di scorta, e ne rimarrà subito colpito. La donna si rivelerà misteriosa e non svelerà nulla sulla sua vera identità. In realtà inizialmente Umit si avvicinerà a Demir per un accordo con Fikret, intenzionato a vendicarsi degli Yaman, ma poi si innamorerà di lui, tentando di allontanarlo da Zuleyha.

Quando Demir metterà un freno alla loro relazione, dichiarando a Umit di voler tentare di salvare il matrimonio con Zuleyha, anche per il bene dei figli Adnan e Leyla, la donna farà di tutto per far insospettire Zuleyha. D'accordo con Mujgan, proverà a farle capire che il marito la sta tradendo.