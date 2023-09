Il pubblico dello sceneggiato di Canale 5 Terra Amara si appresta a dire addio a Yilmaz Akkaya. La sua morte, come prevedibile, getterà nello sconforto tutta Cukurova, in particolare Ali Rahmet Fekeli. L'unica che non piangerà lacrime di dolore sarà Behice, che non parteciperà neppure ai funerali dell'ex meccanico. Ufficialmente la sua assenza sarà dovuta a un malanno a una caviglia, ma la verità potrebbe essere un'altra.

Fekeli distrutto dal dolore dopo la morte di Yilmaz: anticipazioni di Terra amara

Terra amara si appresta a dire addio ad uno dei personaggi più amati della serie tv.

Si tratta di Yilmaz Akkaya, che morirà dopo giorni di agonia a seguito di un brutto incidente stradale.

Una morte che lascerà un vuoto incolmabile in Zuleyha e in tutti coloro che lo hanno amato, in primis Fekeli. Ali Rahmet, già scosso per la perdita di Hunkar, si ritroverà ora a dover dire addio anche al suo amato figlioccio. L'uomo sarà disperato e piangerà lacrime amare.

Behice assente ai funerali di Yilmaz: spoiler di Terra amara

La notizia della morte di Yilmaz farà ben presto il giro di tutta la città. L'intera comunità di Cukurova sarà sconvolta e si stringerà intorno a Fekeli e Zuleyha. Tutti quanti parteciperanno ai funerali, tranne Behice, l'unica grande assente. Ufficialmente per un infortunio alla caviglia poco prima delle esequie.

La sua assenza non passerà di certo inosservata e alimenterà i pettegolezzi. Sarà Sermin ad alimentare le voci secondo cui Behice sarebbe addirittura contenta della morte di Yilmaz, visti i loro tumultuosi trascorsi. Intanto la zia di Mujgan non perderà tempo e comincerà a penare a come mettere le mani sull'eredità del defunto.

Terra amara: Fekeli in ginocchio di fronte alla tomba di Yilmaz

In Terra, amara, il momento delle esequie di Yilmaz sarà particolarmente toccante. Mujgan e Zuleyha saranno una vicina all'altra, mentre Demir starà a fianco di Fekeli e Fikret. Il momento della sepoltura sarà molto straziante, con Fekeli che si inginocchierà dinnanzi alla tomba del figlioccio, lasciandosi andare a un pianto disperato.

Sarà in questo momento che Adnan gli andrà incontro e lo abbraccerà.

Basterà il calore di questo abbraccio a risollevare Ali Rahmet? Per scoprirlo, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con Terra amara: la soap Tv turca va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle ore 14.10.