Nelle prossime puntate di Terra Amara Yilmaz morirà, creando un vuoto incolmabile nel cuore di Züleyha, che faticherà a pensare a un futuro sereno senza l'amore della sua vita, sia per lei che per il piccolo Adnan.

Tutti si prepareranno per partecipare ai funerali di Yilmaz. Fekeli deciderà di far partire il corteo funebre proprio dal suo ranch, luogo che ha ospitato il giovane negli ultimi anni della sua vita.

Un momento duro per Fekeli, che dopo Hünkar si troverà a perdere un altro pezzo importante della sua vita.

Züleyha si dispera quando pensa al suo futuro senza Yilmaz

Intanto Züleyha tornerà a Villa Yaman, nessuno si sentirà di lasciarla sola in quella casa che per un solo giorno ha condiviso con Yilmaz. Demir si occuperà del piccolo Adnan, lo vestirà e lo preparerà per la cerimonia funebre.

Züleyha, invece, tornerà nella sua vecchia camera e ci sarà Gülten ad aiutarla a prepararsi. La ragazza avrà lo sguardo perso nel vuoto, ancora scioccata per ciò che le è accaduto. Nella stanza arriverà anche Sevda, pronta a darle tutto il suo sostegno. Avvolgerà Züleyha in un forte abbraccio, mentre la giovane si farà mille domande: "Come farò senza il mio Yilmaz? Come farò Sevda! Anche il mio povero bambino rimarrà orfano".

Züleyha dice addio per sempre al suo Yilmaz

Nessuno saprà dare una spiegazione a tutto questo dolore, l'unica cosa che potranno fare sarà unire le forze e farsi coraggio a vicenda per dare l'ultimo saluto a Yilmaz. Tutti si riuniranno fuori da Villa Yaman per andare ai funerali e Züleyha avrà modo di portare con sé il piccolo Adnan.

Quando lo avrà tra le braccia non smetterà di accarezzargli il viso: "Il mio sfortunato bambino. Stiamo andando a seppellire tuo padre e purtroppo non potrà più passare del tempo con te".

Un momento commovente tra Züleyha e Adnan, e il piccolo sarà l'unica forza della madre in questo momento difficile. Züleyha durante le esequie non mollerà nemmeno per un attimo il feretro di Yilmaz e sarà proprio lei a dargli un ultimo dono, gettando all'interno della sua tomba dei garofani rossi.

Fekeli si occupa della sepoltura di Yilmaz, anche Demir partecipa

Fekeli, invece, tra le lacrime, si occuperà della sepoltura. Non riuscirà a reggere tutta questa sofferenza e ci penserà proprio il piccolo Adnan a sostenerlo. Quando lo vedrà piegato in due dal dolore, correrà da lui e gli darà un tenero e caldo abbraccio, lasciando tutti i presenti con le lacrime agli occhi.

Anche Demir avrà modo di commemorare Yilmaz. Non solo gli daranno la possibilità di portare a spalla il feretro nel corteo che lo condurrà fino al cimitero, ma avrà anche modo di contribuire alla sepoltura.