Sarano sempre più avvincenti le puntate di Terra Amara in programma su Canale 5 nella settimana dall'11 al 15 settembre. Stando alle anticipazioni, ci sarà molta carne a cuocere, ma lo spazio maggiore sarà dedicato alla vicenda che colpirà Mujgan e suo figlio. I due si ritroveranno in un grande pericolo e tutto avrà inizio quando la dottoressa, dopo aver supplicato Zuleyha di aiutarla a salutare Ali Kerem, tenterà la fuga con il bambino. Durante la corsa, la donna e suo figlio finiranno nel fiume e i loro corpi saranno trascinati via dalla corrente.

Nel frattempo, Fikret finirà per scoprire qualcosa di interessante, riguardante proprio Yilmaz. A proposito di Yilmaz, finalmente otterrà il benestare di Fekeli circa il divorzio da Mujgan, ma ci saranno due condizioni da accettare.

Anticipazioni di Terra amara dall'11 al 15 settembre: Mujgan e la sfortunata fuga con il figlio

Quando Demir apprenderà che Zuleyha ama soltanto Yilmaz, non se la prenderà, anzi si mostrerà comprensivo. Tuttavia, quando l'ex sarta parlerà a Yilmaz della reazione avuta dal marito, questi non sarà affatto convinto della buona fede del rivale e spronerà l'amata a fuggire al più presto da Cukurova. Intanto Mujgan, in preda alla disperazione in quanto l'ex non le farà vedere il figlio, chiederà a Zuleyha di aiutarla.

L'ex sarta permetterà alla donna di avere un brevissimo incontro con Kerem Ali, ma la dottoressa cercherà di fuggire con il bambino. Durante la fuga, madre e figlio cadranno in un fiume, venendo portati via dalla corrente.

Fekeli e le due condizioni per approvare il divorzio di Mujgan e Yilmaz

Zuleyha non se ne starà a guardare e salverà la vita ad entrambi.

Hayri, che assisterà al salvataggio, informerà Demir dell'accaduto, ma in questo modo l'ex sarta scoprirà che suo marito continua a farla pedinare dai suoi uomini. Intanto Yilmaz parlerà con Fekeli e i due uomini prenderanno la decisione di riaccogliere alla villa Mujgan e Behice, in modo da tenerle d'occhio con più facilità, almeno fino a che la dottoressa non firmerà il divorzio.

Fekeli, infatti, accetterà che il matrimonio tra i due venga interrotto ma porrà due condizioni: Mujgan dovrà vivere in una sua casa ad Adana; Ali Karem dovrà stare con Yilmaz.

Terra amara, spoiler al 15 settembre: Fikret scopre che Yilmaz ha ceduto le proprietà a Hunkar

Fikret prenderà in affitto un'abitazione, senza dirlo a nessuno, e scoprirà che Yilmaz ha ceduto tutte le sue proprietà a Hunkar.

Nel frattempo, alla tenuta si respirerà un'aria alquanto tesa. Saniye continuerà a mal tollerare la presenza e l'autorità di Sevda, rifiutandosi di obbedirle. Demir si arrabbierà pesantemente con la domestica. Poco dopo, Saniye verrà a sapere che suo marito ha ricevuto una lettera dal centro per l'impiego e potrà andarsene in Germania.

Rasit comprerà un anello per Fadik e lo terrà nascosto dentro un vaso di fiori, ma poco dopo la nonnina lo troverà e lo indosserà, convinta che sia un regalo per lei. Rasit tenterà di riprenderselo, finendo per far fraintendere le cose a Sevda, la quale lo licenzierà in quanto penserà di aver assistito ad un tentato furto.