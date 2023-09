Sono destinate ad infittirsi ancora di più le trame delle prossime puntate di Terra Amara.

Cukurova sarà con il fiato sospeso per il destino di Yilmaz, che rimarrà gravemente ferito in un incidente automobilistico. Saranno Demir e Zuleyha ad intervenire tempestivamente, estraendo l'uomo dall'auto e portandolo in ospedale.

Nel frattempo Saniye inizierà a maturare l'idea di lasciare la Turchia per stabilirsi in Germania con il marito. A convincere la donna sarà un curioso episodio che coinvolgerà Sevda.

Altrove qualcun altro sarà invece impegnato a fare il doppio gioco in modo da portare a termine il suo piano segreto.

Si tratta di Fikret le cui mire sembreranno concentrarsi su Yilmaz e Demir. L'uomo cercherà infatti di scoprire come mai Hunkar abbia comprato le proprietà di Akkaya.

Anticipazioni Terra amara del 20 settembre: Fikret fa il doppiogioco

Tutto avrà inizio quando Yilmaz salirà sulla propria auto per andare in ospedale e verificare le condizioni del figlio, vittima di un piccolo incidente domestico: durante il tragitto però Yilmaz finirà per avere un incidente d'auto davanti agli occhi di Demir e Zuleyha. I due non perderanno tempo a trarlo in salvo, ma quando Akkaya arriverà in ospedale sarà in condizioni abbastanza drammatiche. Nel frattempo Fikret porterà avanti le indagini volte a scavare sulla vendita delle proprietà di Yilmaz, il quale ha ceduto tutto alla defunta Hunkar.

Per arrivare alla verità e mettere a segno il suo piano segreto, l'uomo farà il doppio gioco stringendo alcune alleanze.

Terra amara spoiler del 21 settembre: Saniye approva la scelta di andare in Germania

La puntata del 21 settembre della soap opera turca terrà dunque i telespettatori con il fiato sospeso per via delle condizioni di Yilmaz Akkaya, il tutto mentre Fekeli sarà impegnato ad indagare sul vero assassino di Hunkar.

Proprio nel corso di un confronto con Celal, Fekeli riceverà un'informazione che lo lascerà spiazzato: Yilmaz è rimasto coinvolto in un indicente stradale.

A villa Yaman intanto accadrà un episodio alquanto insolito che coinvolgerà Sevda. Quest'ultima verrà confusa dalla nonnina per Hasene, la sorella defunta di Hunkar. Saniye storcerà il naso davanti alla contingenza e inizierà a rimuginare sul suo futuro alla tenuta. La domestica e cuoca degli Yaman sarà certa di non avere più spazio in quel contesto, sosterrà perciò la decisione di Gaffur di trasferirsi in Germania.