Uno dei partecipanti più chiacchierati dell'ultima edizione di Temptation Island è stato Mirko Brunetti, che come noto al termine del proprio percorso ha deciso di interrompere la relazione con la compagna, Perla Vatiero, per iniziare un nuovo percorso sentimentale con la tentatrice Greta Rossetti. Da lì in poi è iniziata una querelle mediatica tra le due ragazze, con Brunetti ad aver di recente raccontato tramite social come la sua ex abbia rivolto numerosi insulti alla sua nuova fidanzata.

Lo sfogo di Mirko

Nei giorni scorsi, Mirko Brunetti aveva promesso di raccontare la verità sulla querelle tra Perla Vatiero e Greta Rossetti, ecco che nelle ultime ore dalle parole è passato ai fatti.

Tramite un video pubblicato su TikTok, il 26enne ha svelato ogni retroscena: “Greta è stata in silenzio davanti a tutti gli insulti che ha ricevuto. Non c’entra neanche niente lei, falli a me gli insulti. Lei è stata definita una escort e Greta è stata zitta. Dopodiché sui social Perla ha continuato a parlare di noi e ha messo Stories dicendo ‘io non ho parole, è ossessionata da me’.

'Greta cosa? - ha proseguito - Che aveva 160mila follower pure cinque mesi fa e non ha mai parlato di nessuno. Io per essere minacciato di determinate cose che ho fatto? Finiscono matrimoni e io perché a 26 anni ho preso un’altra scelta, come l’ha presa lei?”.

Perla e Mirko si confrontano a U&D

Mirko Brunetti ha probabilmente atteso la messa in onda del confronto pubblico avuto dai tre a Uomini e Donne prima di evidenziare la propria versione dei fatti via social.

Nel corso del faccia a faccia, una volta fatto il suo ingresso in studio Perla ha trovato il suo ex e l'attuale compagna Greta, alla quale ha stretto la mano. A quel punto la giovane ha precisato di non avere nulla contro l'ex tentatrice ma di essere al contrario in collera con Mirko.

Al termine del confronto fra i tre ex volti di Temptation Island, Maria De Filippi è intervenuta spezzando una lancia a favore di Vatiero: "Lei penso che non avesse consapevolezza, vedeva problemi che pensava di risolvere".

Secondo il punto di vista della conduttrice, Perla era al corrente che la relazione avesse dei problemi ma non immaginava che Mirko di punto in bianco decidesse di chiuderla e addirittura di frequentare subito dopo una nuova ragazza. Prima di lasciare lo studio, Gianni Sperti ha chiesto ai due ex di effettuare un ultimo ballo ma Maria De Filippi ha sottolineato che non era il caso per rispetto dei nuovi compagni.