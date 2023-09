Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara previste dal 25 al 30 settembre su Canale 5, rivelano che Zuleyha si mostrerà ancora profondamente scossa e turbata dalla morte del suo amato Yilmaz.

Spazio anche alle vicende di Gulten, ormai pronta per le sue nozze che si celebreranno a breve a Cukurova. Inoltre ci sarà spazio per l'arrivo di un nuovo personaggio femminile: trattasi di Umit, la cui presenza non passerà affatto inosservata.

Zuleyha a pezzi per la morte di Yilmaz: anticipazioni Terra amara al 30 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara fino al 30 settembre rivelano che Zuleyha si mostrerà a pezzi dopo aver dato l'ultimo addio al suo amato Yilmaz.

Un lutto che strazierà il cuore della donna, dato che i due erano riusciti finalmente ad ottenere il divorzio dai loro rispettivi partner ed erano pronti per iniziare una nuova vita assieme, lontani da tutto e tutti.

Il destino, però, si è nuovamente accanito contro la coppia e alla fine si sono ritrovati a dirsi addio in maniera definitiva.

A seguire, nel corso di questi episodi della soap, ci sarà spazio per un salto temporale di tre mesi che mostrerà la vita degli abitanti a Cukurova a distanza di un po' di tempo dalla morte di Yilmaz.

La nuova vita di Zuleyha tre mesi dopo il lutto: anticipazioni Terra amara 25-30 settembre

Le anticipazioni di Terra amara fino al 30 settembre rivelano che Zuleyha deciderà di farsi forza e riprenderà in mano le redini della sua vita.

La donna si dirà pronta a ereditare il ruolo di Hunkar e quindi a gestire nei minimi dettagli la tenuta Yaman, diventando il nuovo punto di riferimento per tutti i vari dipendenti.

Successivamente, Zuleyha prenderà in mano anche le redini dell'associazione benefica che venne presieduta dalla mamma di Demir: da questo momento in poi sarà lei la nuova presidente e ciò le permetterà di conquistare sempre più il gradimento degli abitanti.

Gulten pronta per le nozze: anticipazioni Terra amara fino al 30 settembre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che ci sarà spazio anche l'arrivo di un nuovo personaggio: trattasi di Umit, la quale arriverà in città per prendere ufficialmente il posto di Mujgan in ospedale.

La donna si ritroverà subito a fare i conti con un inconveniente legato alla sua auto e verrà aiutata da Demir: i due sembreranno trovarsi molto bene insieme, fin dal primo istante.

Spazio anche alle vicende di Gulten, prontissima per le sue imminenti nozze. Nei prossimi episodi di Terra amara, la donna proverà il vestito da sposa che Zuleyha ha confezionato personalmente per lei, in occasione del suo giorno speciale, scatenando la gelosia di Fadik.