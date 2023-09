Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la soap tv americana Beautiful, che viene trasmessa dal lunedì alla domenica con orario di inizio fissato alle ore 13:40.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 11 a domenica 17 settembre, Quinn riuscirà a fermare il matrimonio di Paris e Carter. Quest'ultimo infatti deciderà di tornare insieme alla Fuller. Inoltre Finnegan si sveglierà dopo l'arresto cardiaco e ricorderà che Sheila gli ha sparato, mentre Donna spiegherà a Katie come finalmente lei ed Eric potranno vivere la loro storia liberamente.

Quinn dice a Carter di essersi lasciata con Eric

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dall'11 al 17 settembre, gli invitati al matrimonio di Carter e Paris manifesteranno le loro perplessità. In particolare Ridge e Grace saranno preoccupati sul fatto che i due alla fine si sposino realmente. All'improvviso giungerà Quinn, la quale confesserà a Walton di essere corsa da lui per impedire le nozze. Inoltre aggiungerà che lei ed Eric hanno deciso, di comune accordo, di porre fine alla loro relazione. Di fronte a questa situazione, Carter andrà via insieme a Fuller. Donna invece racconterà a Katie di avere deciso di tornare insieme al patriarca Forrester e che stavolta non si nasconderanno.

Sheila caccia Mike da casa di Li

Secondo le anticipazioni di Beautiful fino al 17 settembre Sheila si troverà insieme a Finnegan e spererà in un suo pronto risveglio. Intanto Thomas e Taylor parleranno di quanto sarebbe bello se Ridge potesse stare insieme a loro a Malibù, per difendere Hayes da Sheila.

Inoltre arriverà il momento per Quinn e Carter di stare da soli.

L'uomo intanto cercherà un modo per scusarsi con Paris e troverà quest'ultima insieme a Grace. Mike invece andrà da Sheila per supportarla.

Nel frattempo la giovane Buckingham sarà addolorata per essere stata lasciata il giorno delle nozze. La madre le starà vicino, mentre Zende invece si mostrerà premuroso verso di lei e si offrirà di riportarla a casa.

In tutto questo Ridge e Taylor avranno paura perché ancora non si hanno notizie di Sheila. Saranno contenti però che Steffy è fuori città. A casa di Li, Finnegan avrà un arresto cardiaco. Sheila si prodigherà per salvarlo e ci riuscirà. La donna vedendo il disinteresse dell'amico lo caccerà via.

Tra Brooke e Ridge sembra essere tornato il sereno

In base agli spoiler della prossima settimana, Finnegan riprenderà conoscenza e domanderà che cosa gli sia accaduto. Il giovane pur essendo molto confuso, piano piano inizierà a rievocare che Sheila gli ha sparato in un vicolo. La donna giustificherà la sua azione come un incidente. Il medico però non le crederà e vorrà sapere dove si trovi sua moglie Steffy.

Infine Ridge dopo avere confortato Taylor, andrà da Brooke. Quest'ultima dopo un blackout elettrico si è fatta male alla caviglia. Tra i due sembrerà finalmente essere tornato il sereno.