Il pubblico di Terra Amara a breve dirà addio al personaggio di Yilmaz Akkaya, che morirà a seguito delle ferite riportate in un incidente d'auto. Mentre si troverà a lottare tra la vita e la morte in ospedale, l'uomo chiederà di poter vedere i due figli Adnan e Kerem Alì. Desiderio che verrà esaudito, grazie alla collaborazione di Zuleyha e Mujgan. Peccato che, poco dopo, Yilmaz spirerà sotto gli occhi di una disperata Zuleyha.

Yilmaz muore nelle prossime puntate di Terra amara

Tra qualche puntata, i fan di Terra amara, assisteranno alla morte di uno dei personaggi più amati della serie tv turca.

Si tratta di Yilmaz Akkaya, interpretato dall'attore Ugor Gunes. Tutto accadrà proprio poco prima che Yilmaz e Zukeyha possano finalmente andare a vivere insieme e coronare così il loro sogno d'amore.

Il destino remerà ancora una volta contro i due protagonisti, visto che Yilmaz rimarrà vittima di un incidente d'auto. Le sue condizioni saranno da subito gravi. Operato d'urgenza, si risveglierà miracolosamente, facendo credere a Zuleyha e Fekeli, che l'uomo si stia riprendendo.

Adnan e Kerem Alì al capezzale del padre: anticipazioni Terra amara

Le puntate in onda a breve su Canale 5, saranno davvero emozionanti e ricche di suspense. Risvegliatosi dall'operazione, seppur sofferente, Yilmaz chiederà a Zuleyha e Mujgan di poter vedere i figli.

Le due donne, in questo frangente, per il bene di Yilmaz e dei rispettivi figli, metteranno da parte i dissapori del passato deponendo l'ascia di guerra. Il pubblico quindi, vedrà sia il piccolo Adnan che Kerem Alì al capezzale del padre. Da notare, che Mujgan e Zuleyha si daranno il cambio in ospedale per non lasciare mai solo Akkaya.

Yilmaz esala l'ultimo respiro sotto gli occhi di Zuleyha

Peccato che, dopo pochi giorni, le condizioni di Yilamz peggioreranno improvvisamente. Succederà nel momento in cui, nella stanza di ospedale, ci sarà Zuleyha. Akkaya comincerà a tremare e a sudare. Nonostante ciò, riuscirà a dichiarare ancora una volta tutto il suo amore a Zuleyha.

Poi esalerà l'ultimo respiro proprio sotto gli occhi della sua amata. Saranno scene davvero strazianti quelle che i telespettatori si apprestano a vedere su Canale 5.

Una stretta al cuore la si proverà anche vedendo il dolore straziante di Fekeli che, nel giro di poco tempo, avrà perso prima Hunkar e poi il suo figlioccio. La morte di Yilmaz sarà il colpo di grazia per Ali Rahmet e sarà destinata a cambiare per sempre le dinamiche di Cukurova. Riusciranno Zuleyha e Fekeli a riprendersi? Per scoprirlo, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con Terra amara. A tal proposito, si ricorda che la soap Tv turca va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 nel consueto orario delle 14.10.