Un grosso colpo di scena dai risvolti romantici interesserà i protagonisti di Terra Amara durante le puntate che andranno in onda nei prossimi mesi su Canale 5. Come rivelano le anticipazioni della serie provenienti dalla Turchia, dopo aver trascorso anni ad odiate il marito, Zuleyha capirà di essere innamorata di Demir. Ma per ironia della sorte, la rivelazione della Altun al marito arriverà proprio quando Yaman avrà deciso di divorziare da lei. Demir infatti si farà trascinare dalla passione nei confronti dell'amante Umit. Certo è che le parole di Zuleyha provocheranno un nuovo cambio di rotta di cui risentiranno tutti i personaggi della soap.

Zuleyha rischia la vita

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla coppia formata da Zuleyha e Demir che dopo anni di lotte cederà ai sentimenti reciproci.

Seguendo la storyline della soap che emerge dalle anticipazioni provenienti dalla Turchia, la dinamica in questione si creerà nel momento in cui Zuleyha rischierà la sua vita. Altun si troverà nell'azienda Yaman per firmare alcuni documenti proprio nel momento in cui Fikret, assetato dal suo desiderio di vendetta nei confronti del fratellastro Demir, si sarà introdotto in azienda furtivamente per rubare una targa appartenente al defunto padre Adnan.

Resasi conto del furto, Zuleyha vorrà vederci chiaro e si lancerà all'inseguimento di Fikret con la sua auto.

Il giovane si renderà conto di non essere solo e troverà il modo di far scendere Altun dalla sua auto. Si terrà così un faccia a faccia tra Zuleyha e Fikret durante il quale la donna chiederà il motivo del furto: il nipote di Fekeli scapperà però senza dare una risposta e fermandosi appena prima di fare del male a Zuleyha. Quest'ultima però non sarà in salvo visto che inciamperà in una trappola posizionata nel bosco per catturare gli animali e resterà lì impossibilitata a muoversi per qualche giorno.

Quando verrà ritrovata, Zuleyha sarà disidrata e necessiterà di cure mediche. Altun resterà per qualche giorno in ospedale dove verrà assistita da Demir. Quest'ultimo, nonostante sia reduce da un weekend romantico con l'amante Umit, capirà che i suoi sentimenti per Zuleyha sono tutt'altro che assopiti così metterà in dubbio la promessa precedentemente fatta alla dottoressa relativa alla sua futura richiesta di divorzio alla moglie.

Altun confessa i suoi sentimenti al marito

Ma il vero colpo di scena si verificherà quando Zuleyha, che nel frattempo si sarà ripresa, confesserà a Demir di essersi resa conto di essere innamorata di lui. Altun aggiungerà che dopo la morte di Yilmaz qualcosa è cambiato nel suo cuore. Demir si emozionerà di fronte a queste parole ma non potrà dare spazio ai suoi sentimenti poiché Fikret farà un'altra mossa riempiendo il paese di manifesti in cui comparirà la lettera scritta da Adnan Senior in cui si rifiutava di occuparsi del figlio illegittimo con allegata la targa rubata nell'azienda Yaman.

E mentre Demir dovrà gestire il pettegolezzo che ne seguirà, per Fikret potrebbe trattarsi dell'ennesimo passo falso. Per comprendere come si evolverà la situazione non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.