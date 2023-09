Sono ricominciate le registrazioni di Uomini &Donbe: dopo oltre una settimana di stop, Maria De Filippi ha condotto una nuova puntata del suo dating-show, che i telespettatori potranno vedere tra fine settembre e inizio ottobre su Canale 5.

I primi spoiler che stanno trapelando al termine delle riprese, riguardano sia i ragazzi del Trono Classico che i "veterani" del Trono Over: conoscenze più o meno idilliache per i senior, esterna romantica per Brando e Beatriz.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Questo martedì 26 settembre sono ripartite le registrazioni di U&D.

I blogger Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi stanno usando i social network per aggiornare fan e curiosi su quello che è accaduto in studio nel pomeriggio, quando l'intero cast dell'edizione 2023/2024 si è ritrovato per partecipare a una nuova puntata.

Le riprese sono cominciate mentre su Canale 5 andavano in onda le esterne che Brando e Cristian hanno fatto con Beatriz, la corteggiatrice che ha attirato l'attenzione di entrambi all'inizio del percorso. La ragazza è stata un po' messa sotto pressione da entrambi i tronisti, soprattutto perché per tanto tempo non ha voluto dire chi era il suo preferito.

Le anticipazioni che stanno trapelando a fine riprese, fanno sapere che il 22enne di Treviso ha voluto dare un'altra possibilità alla giovane: i due sono usciti insieme ed è scattato il bacio.

Nel Trono Classico, dunque, sono cominciati i primi avvicinamenti dopo una serie di esterne di conoscenza generale.

Tensioni tra i personaggi di U&D

A monopolizzare gran parte del tempo a disposizione, però, ancora una volta sono stati i protagonisti del Trono Over.

Le anticipazioni che stanno iniziando a circolare sul web al termine delle riprese del 26 settembre, fanno sapere che in studio si è parlato a lungo di Gemma e della frequentazione che è sta portando avanti con il signor Maurizio.

Una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano in mattinata, ha confermato la conoscenza ancora in corso tra la dama e il cavaliere: i due sono stati visti e fotografati al Colosseo la sera precedente alla registrazione.

Anche oggi non sono mancate le discussioni accese e i momenti di tensione, un vero e proprio segno distintivo della versione senior del programma condotto da Maria De Filippi.

La torinese, ad esempio, oggi ha un po' storto il naso quando Maurizio ha detto di voler uscire anche con un'altra donna: stasera, infatti, il cavaliere andrà a cena con un'altra e questo non fa affatto piacere a Galgani. La frequentazione tra i due, però, prosegue perché sono appena rientrati da un altro viaggio sempre in Sardegna, ma stavolta a Cagliari.

Il successo di U&D in tv

Tra le anticipazioni che ha riportato il blogger Pugnaloni su Instagram, spiccano quella su una lite che c'è stata in studio tra Silvio e Donatella. I due hanno iniziato a conoscersi da qualche settimana ed è scoccata subito una forte attrazione fisica. Negli ultimi giorni, però, è un po' calato il gelo tra la dama e il cavaliere ma pare che nessuno dei due abbia fatto accenno ad una chiusura definitiva.

Nel corso della registrazione che si è svolta in queste ore, Maria De Filippi non ha parlato né di Marco e Aurora (che la volta scorsa si sono baciati tra lo stupore generale), né al trono di Cristian.

Mercoledì 27 settembre sono previste nuove riprese, quindi è molto probabile che la conduttrice decida di affrontare quegli argomenti che oggi ha ignorato per fare spazio al primo bacio tra Brando e Beatriz (lui è uscito anche con un'altra corteggiatrice e si è trovato molto bene) e agli aggiornamenti sulla conoscenza tra Gemma e Maurizio.