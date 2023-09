Nelle puntate dall'11 al 15 settembre Roberto scopre che Tommy non è suo figlio. Come svelano le anticipazioni delle puntate in onda a settembre 2023 su Rai 3, al consueto orario delle 20:50, il castello di bugie di Lara crolla e, disperata per aver perso tutto, ecco che nei nuovi episodi gioca l'ultima carta, coinvolgendo Filippo. Che ruolo avrà Filippo nel disperato ultimo tentativo di Lara di non perdere Roberto? E che ne sarà di lei, dopo che Ferri avrà scoperto che Tommy non è suo figlio?

Un posto al sole, quando Roberto scopre che Tommy non è suo figlio: le anticipazioni

Dopo una lunga attesa e anche qualche polemica da parte dei telespettatori, arriva il momento della verità. Nelle nuove puntate di settembre di Un posto al sole Roberto scopre che Tommy non è suo figlio e lo farà seguendo il consiglio di Marina.

Ferri inizierà a capire che Lara e Ida si comportano in modo strano, oltre a lasciarsi sfuggire particolari capaci di mettere a repentaglio il loro piano.

Questo perché Lara ora è troppo sicura di aver vinto e sta abbassando la guardia, errore che le costerà molto, ma molto caro.

Assalito dai troppi sospetti, Roberto sottoporrà così Tommy al test di DNA, con un risultato che confermerà le parole di Marina e che, nello stesso tempo, lo getterà nella completa disperazione.

Anticipazioni Un posto al sole: Lara si gioca il tutto per tutto coinvolgendo Filippo

Arriva nelle nuove puntate di Un posto al sole la resa dei conti tra Roberto e Lara e non sarà di certo all'acqua di rose.

Ferri sarà pervaso da sentimenti forti e che lo metteranno ko, dalla rabbia, alla frustrazione, al dolore per la presa di consapevolezza di non essere il padre del piccolo Tommaso.

Ma ecco che Lara, in un ultimo disperato tentativo di rimettere in piedi l'orami distrutto castello di bugie, penserà bene di giocarsi il tutto per tutto coinvolgendo Filippo, in che modo?

Un posto al sole nuove puntate: Marina dà il colpo di grazia a Roberto

Ferri avrà il desiderio di incontrare Marina al più presto per raccontarle quanto accaduto e per chiederle - o meglio, implorare - il suo perdono.

L'ha derisa, messa da parte e persino tacciata di aver provato a soffocare Tommy, come potrà recuperare la sua fiducia?

E infatti Marina non accetterà le scuse di Roberto, mettendolo al corrente della sua imminente partenza per Londra. Sarà il colpo di grazia per Ferri, che si sentirà sopraffatto e senza più alcuna certezza.

Ricordiamo che Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:50 e anche su RaiPlay, dove si possono vedere le repliche della soap opera campionessa di ascolti.