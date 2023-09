La nuova settimana di programmazione di Uomini e donne, vedrà ancora una volta al centro delle scene Gemma Galgani. La dama sarà al settimo cielo, soprattutto dopo i giorni trascorsi con Maurizio in Sardegna. Spazio anche per i giovani del Trono Classico con Beatriz ancora indecisa tra i due tronisti Brando e Cristian. Quest'ultimo avrà una reazione inaspettata verso la corteggiatrice.

U&D, Cristian molla Beatriz a centro studio: puntate sino al 29 settembre

A partire da lunedì 25 settembre, su Canale 5 verrà trasmessa la seconda parte della registrazione di Uomini e donne avvenuta lo scorso 6 settembre.

Dopo lo spazio dedicato al Trono Over, sarà tempo di vedere come starà proseguendo il percorso dei giovani tronisti.

In particolare, l'attenzione sarà concentrata su Beatriz, la corteggiatrice contesa da Brando e Cristian. La ragazza sarà uscita in esterna con entrambi i tronisti e in studio, ammetterà di non avere ancora una preferenza tra i due. Cristian non prenderà affatto bene la cosa e si alzerà da centro studio, andandosi a sedere al suo posto.

Gemma al settimo cielo dopo i giorni in Sardegna con Maurizio

Nelle puntate in onda nella settimana fino al 29 settembre, verrà trasmesso anche quanto accaduto nella registrazione del 14 settembre, dove si tornerà a parlare di Gemma Galgani e del suo giovane cavaliere Maurizio.

In particolare, Gemma apparirà entusiasta del viaggio appena fatto con Maurizio in Sardegna. Lui si era dovuto recare a Cagliari per lavoro e lei lo ha accompagnato.

Non si conoscono i particolari, ma l'entusiasmo di Gemma fa supporre che la loro frequentazione stia procedendo per il meglio. Il tutto a dispetto dei numerosi detrattori, che nelle precedenti puntate, hanno accusato Maurizio di non essere realmente interessato alla dama torinese.

Uomini e donne, anticipazioni: Barbara rifila un due di picche ad Alessio

In attesa di ulteriori news su Gemma e Maurizio, nelle nuove puntate di Uomini e donne ci sarà spazio anche per parlare di Barbara De Santi. La dama, tornata in studio a distanza di tre anni dalla sua ultima apparizione, ha iniziato una conoscenza con Alessio.

Peccato che in studio, Barbara gli darà il benservito. La dama deciderà di rifilargli un due di picche dopo aver saputo che il cavaliere è uscito e ha baciato anche con un'altra signora del parterre. Sempre restando al Trono Over, da segnalare una discussione tra Cristina Tenuta e Roberta Di Padua. Al momento non si conosce il motivo di questo diverbio. Di certo tra le due dame non corrono buoni rapporti.