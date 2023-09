I fan di Terra amara sono rimasti colpiti dalla morte di Yilmaz nella soap opera del pomeriggio di Canale 5.

Ugur Gunes questo sabato pomeriggio si è lasciato intervista in esclusiva a Verissimo da Silvia Toffanin, dove ha avuto modo di raccontare quanto è successo sul set durante le riprese di questa difficilissima scena che ha spiazzato milioni di spettatori.

Sebbene in tanti sperino già in un suo ipotetico ritorno nel corso della stagione finale della soap, l'attore turco ha precisato che non sarà così.

La morte di Yilmaz nella soap opera Terra amara su Canale 5

Nel dettaglio, gli appassionati di Terra Amara con la puntata di sabato 23 settembre, hanno assistito alla morte di Yilmaz nella soap opera trasmessa su Canale 5.

Yilmaz si è ritrovato coinvolto in un drammatico incidente stradale che purtroppo si rivelerà fatale per la sua vita.

L'uomo, infatti, non riuscirà a sopravvivere e dopo una lunga agonia in ospedale, perderà la vita salutando per sempre la donna della sua vita.

Zuleyha assisterà così alla morte del suo amato e per lei si aprirà un capitolo a dir poco doloroso e negativo della sua vita.

L'attore di Yilmaz interviene a Verissimo dopo la sua morte nella soap Terra amara

Un addio che ha spiazzato e sorpreso anche tutti gli appassionati della soap che, in questi mesi, hanno seguito con grande apprensione le vicende dei vari protagonisti di Cukurova sperando fino alla fine in un ritorno di fiamma tra Zuleyha e Demir.

Un finale che, tuttavia, è stato particolarmente amaro per la coppia e anche per gli appassionati della soap opera, che da questo momento in poi assisteranno ad una serie di importanti cambiamenti che stravolgeranno per sempre le vite dei vari abitanti.

Intanto, subito dopo la fatidica puntata del decesso di Yilmaz, l'attore Ugur Gunes è stato ospite in studio a Verissimo, dove ha avuto modo di far chiarezza su quanto è accaduto, spezzando il sogno dei fan che sperano già in un ritorno di fiamma.

'È una morte definitiva', parla l'attore di Yilmaz a Verissimo

"È una morte definitiva. Gli spettatori ci rimarranno male, ma lo è", ha precisato l'attore nel salotto di Silvia Toffanin precisando così che non ci sarà nessun ritorno nel corso della quarta stagione.

I telespettatori e fan di Terra amara, quindi, dovranno mettersi l'anima in pace: Yilmaz non tornerà e nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione, Zuleyha volterà pagina decidendo di dare una seconda chance al suo ex marito.

Tra la donna e Demir, infatti, si riaccenderà la fiamma della passione e ben presto si ritroveranno a prendere in mano le redini del loro percorso sentimentale e lavorativo.