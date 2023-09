Mercoledì 6 settembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne che andrà in onda prossimamente su Canale 5. La trasmissione dedicata ai sentimenti sta per tornare dopo la lunga e consueta pausa estiva e la prima puntata stagionale andrà in onda lunedì 11 settembre.

Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni e dalla pagina Trashtvstellare nella registrazione delle scorse ore gli animi si sarebbero scaldati in particolare in occasione di un diverbio fra Gianni Sperti e Aurora Tropea.

Lite furiosa tra Gianni Sperti e Aurora Tropea: si sarebbe parlato di denuncia

Nel corso delle riprese, Gianni Sperti ha avuto un furioso litigio con la dama Aurora Tropea. Tra parole grosse e voce alta, l'opinionista ha detto senza mezzi termini che se la donna continuerà ad accusarlo di violenza verbale sarà costretto a denunciarla.

Intanto, il napoletano Armando Incarnato continua a essere assente da queste prime puntate e al momento non ci sono certezze sul suo futuro nella trasmissione.

È invece tornata Tinì Cansino. L'opinionista dunque, dopo aver saltato le prime puntate, è ritornata in trasmissione togliendo ogni dubbio a chi credeva fosse stata mandata via.

Pare intanto che abbia trovato l'amore il tarantino Riccardo Guarnieri: l'ex della parrucchiera bresciana Ida Platano (a sua volte ora felicemente fidanzata con Alessandro) sarebbe stato avvistato, nelle scorse settimane in compagnia di una ragazza, anche se per ora non ci sono conferme da parte del diretto interessato.

Trono classico: una corteggiatrice contesa dai due tronisti Brando e Cristian

Nella registrazione c'è stato spazio anche per i protagonisti del trono classico. A far discutere è stata in particolare la cortesia Beatrix. La ragazza è uscita in esterna con entrambi i tronisti: Brando e Cristian.

A quanto pare quest'ultimo non ha gradito il comportamento avuto dalla ragazza e a un certo punto ha preferito alzarsi dal centro studio e tornare a sedersi.

Chi è Beatrix

Al momento, non sono trapelate molte informazioni sulla nuova corteggiatrice "contesa" Beatrix. Si sa però che la ragazza avrebbe subito colpito entrambi i tronisti per la sua storia personale passata, anche se non ci sono dettagli particolari e quindi non è chiaro se si tratti di vicende familiari, personali o sentimentali.

Sempre leggendo le anticipazioni trapelate dalle prime registrazioni, Beatrix avrebbe chiesto di non essere giudicata per il suo passato.