Le dinamiche della stagione 2023/2024 di Uomini e donne sono entrate nel vivo. Giovedì 14 settembre, agli Studi Elios, ha avuto luogo una nuova registrazioni. Tra le vicende raccontante in anteprima da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram spicca una lite tra Cristina e Roberta di Padua.

Prime esterne per i nuovi tronisti di Uomini e Donne

Dalle anticipazioni si apprende che il tronista Christian ha portato in esterna una corteggiatrice di nome Virginia. La corteggiatrice Beatrix la scorsa settimana ha avuto la possibilità di fare due esterne, uscendo con entrambi i tronisti Brando e Christian.

Durante l'ultima registrazione, invece, si scopre che nessuno dei due ha voluto organizzare un secondo incontro con lei, dunque la ragazza non ha fatto nessuna esterna.

Anche per la tronista Manuela Carriero è tempo di prime esterne, così l'ex Temptation Island ha deciso di portare fuori per un primo incontro il corteggiatore Carlo.

Liti e baruffe tra le dame del trono over: accesa discussione tra Cristina e Roberta

La registrazione è stato dedicata come di consueto al trono over. La puntata si è aperta con la dama torinese Gemma Galgani, che ha svelato in studio di essere stata in Sardegna con il cavaliere più giovane di lei che ha iniziato a conoscere di recente. Lui era impegnato con il suo lavoro nell'isola e ha scelto di partire insieme a lei.

Alessio, invece, ha intrapreso la sua conoscenza con due dame. Una di loro è Barbara De Santi, ma dalle anticipazioni sulle registrazioni del 14 settembre si scopre che la dama ha scelto di troncare la relazione in fretta e furia. Alessio, infatti, sta conoscendo un'altra dama e Barbara ha scoperto che l'ha baciata. In studio non sono mancate anche le liti molto accese.

Una in particolare ha visto protagoniste Roberta e Cristina.

In queste prime puntate di Uomini e Donne le discussioni non mancano di certo. Un'altra molto accesa ha coinvolto Gianni Sperti, Gemma e la dama Aurora Tropea accusata dall'opinionista di essere falsa e di organizzare teatrini, soprattutto dopo che la donna gli ha fatto recapitare in studio dello zucchero.