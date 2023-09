Risulta in arrivo un'altra settimana intensa per i personaggi di Un posto al sole. Nello specifico, dal 18 al 22 settembre, Roberto e Marina decideranno di crescere insieme il piccolo Tommy. Tuttavia la coppia dovrà far fronte alla follia di Lara, la quale farà sparire il bambino. E mentre Roberto cercherà di rintracciarli, altrove nel Palazzo Palladini scoppierà una furibonda lite che coinvolgerà quattro persone. Si tratterà di Bice, Sergio, Mariella e Guido.

Intanto la situazione di Damiano si farà ancora di più ingarbugliata quando Viola lo tratterà in maniera sprezzante, ignorando i pericoli che corre il poliziotto.

Rosa, invece, finirà per scoprire qualcosa di sconvolgente.

Spazio anche a Giulia che scoprirà la verità su Luca e, al contempo, riuscirà ad affrontare i problemi della Terrazza.

Anticipazioni Un posto al sole dal 18 al 22/9: Lara rapisce Tommaso, Micaela attratta da Costabile

Per Lara giungerà il momento di rinunciare a Roberto, poiché le sue malefatte verranno alla luce nelle prossime puntate di Un posto al sole. Tuttavia, la donna non vorrà saperne di farsi da parte e si renderà protagonista di un'azione disdicevole. Nel dettaglio, Lara rapirà il piccolo Tommaso, portandolo via dall'appartamento di Roberto. Quest'ultimo non se ne starà con le mani in mano e, senza coinvolgere la polizia, andrà a cercarli entrambi.

Micaela inizierà a provare una crescente attrazione nei confronti di Costabile e questo potrebbe mandarla in crisi. Intanto la ragazza riuscirà a persuadere la gemella a staccare un po' dallo studio. Manuela, per una serata, si concederà un'uscita.

Problemi in arrivo per un paio di coniugi. Sia Guido che Mariella non vorranno più frequentare Bice e Sergio, a causa del comportamento fedifrago di Massaro.

Il destino, però, riserverà un'altra tragicomica sorpresa ai vigili. Ferita per i tradimenti del marito, Bice coinvolgerà Mariella nelle sue vendetta, ma questo rischierà di mettere la vita sentimentale della vigilessa in una difficile posizione.

Il coraggio di Giulia, Viola fredda con Damiano

Continuano i problemi di Damino Renda nelle prossime vicende di Un posto al sole.

Nelle precedenti puntate, onde impedire che suo figlio possa prendere una brutta strada in caso dovesse venire a mancare, il poliziotto ha accettato di passare delle informazioni al clan Sabbiese, piegandosi ad Eduardo.

Viola, che ha visto i due uomini insieme, ha iniziato a sospettare che Damiano si sia lasciato ammaliare dal mondo della malavita. E così, prossimamente, vedremo la donna trattare in maniera a dir poco sprezzante Renda, tenendolo a distanza e mostrandosi fredda nei suoi confronti. Viola ignorerà del serio pericolo che sta correndo il poliziotto.

A Palazzo Palladini, qualcuno apprenderà un'altra brutta notizia. Si tratta di Giulia Poggi, la quale verrà a sapere che Luca ha una malattia piuttosto seria.

La donna cercherà di raccogliere tutto il suo coraggio, in modo da non crollare davanti alla confessione di De Santis.

Un posto al sole spoiler fino al 22/9: Rosa fa una sconvolgente scoperta

Alberto continuerà a sfoggiare tutte le sue doti da Don Giovanni, provando a conquistare Diana. In realtà, l'architetta si mostrerà interessata a Nunzio Cammarota. Intanto l'incubo di Viola andrà avanti e la donna sarà del tutto certa che Damiano abbia venduto la propria anima a Sabbiese. Poco dopo Rosa si ritroverà a fare i conti con una sconvolgente scoperta: di cosa si tratterà?

Tornando a Giulia, nonostante le difficoltà che sta vivendo in quest'ultimo periodo, la signora Poggi sarà colta da una brillante idea e, grazie all'aiuto di suo figlio Niko, riuscirà a fare soldi sfruttando la Terrazza.