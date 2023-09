Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, che andranno in onda nel corso delle prime settimane di programmazione su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un colpo di scena legato alle vicende di Gemma Galgani.

La dama intraprenderà delle nuove frequentazioni e in studio si ritroverà a essere difesa dalla sua nemica giurata Tina Cipollari.

Occhi puntati anche sull'assenza di Armando, che in questi primi appuntamenti non sarà presente nel parterre del trono over.

Gemma difesa da Tina: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che le nuove puntate saranno caratterizzate dalle nuove frequentazioni che avranno come protagonista Gemma, la quale riuscirà a far breccia nel cuore di alcuni volti nuovi della trasmissione.

La dama conoscerà Maurizio, una delle new entry di questa edizione, che si mostrerà fin dal primo momento interessato alla dama, al punto che decideranno di uscire insieme e conoscersi meglio.

Dopo aver visto il filmato dell'esterna, Tina scatenerà subito il caos in studio e questa volta prenderà le difese della sua nemica.

Secondo l'opinionista del talk show Gemma potrebbe essere sfruttata da questo nuovo cavaliere, che in realtà non sarebbe affatto interessato a lei.

Gemma ingannata da Maurizio, torna Elio: anticipazioni Uomini e donne

Insomma, secondo l'opinionista Gemma sarebbe vittima dell'ennesimo uomo che in realtà si avvicina a lei solo per visibilità e per ottenere notorietà.

Un colpo di scena inaspettato, dato che questo inizio stagione del programma vedrà Tina Cipollari "fare squadra" con la dama, presente nel cast del trono over da oltre un decennio.

Spazio anche al ritorno di Elio, un altro cavaliere che in passato ha avuto diversi scontri con Tina. In questo caso, però, non c'è stato nessun punto di contatto, dato che tra i due si è subito riaccesa la fiamma della discussione in studio.

Armando Incarnato non c'è: anticipazioni Uomini e donne settembre

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Barbara De Santi, che a distanza di un po' di tempo dalla sua ultima apparizione in studio tornerà di nuovo a mettersi in gioco.

Situazione differente invece per Armando. Il cavaliere quest'anno non sarà uno dei volti presenti nel cast delle prime puntate.

La sua assenza non passerà inosservata, in primis perché in studio calerà il silenzio sul fatto che non fosse presente, così come non ci sarà neppure Riccardo Guarnieri.