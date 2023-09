Nuove svolte segneranno le prossime puntate di Un posto al sole. Nei giorni 25 e 26 si parlerà della scomparsa di Tommaso e Ida, della delusione di Alberto e della nuova trovata di Giulia Poggi. Quest'ultima metterà in affitto una stanza della Terrazza, ma rischierà di doversi scontrare con l'ostilità di Renato.

Alberto, invece, si accorgerà che Diana lo ha preso in giro per tutto il tempo e che i suoi tentativi di corteggiamento non hanno fruttato. L'avvocato sarà a dir poco furioso e si scaglierà anche contro Clara.

Intanto Ida e Tommaso risulteranno entrambi spariti nel nulla.

Roberto sarà sul punto di denunciare Lara, anche se vorrà prendere tempo. Tuttavia, Lara non cesserà il suo intrigo che inizierà a dare i suoi frutti.

Tommaso e Ida scomparsi, Roberto denuncia Lara

Spazio a una vicenda complessa in questa soap opera che non risparmia suspense ai suoi telespettatori. Ida e Tommaso risulteranno spariti nel nulla e tutti si daranno da fare per rintracciarli.

Quando le ricerche non condurranno da nessuna parte, Roberto darà ascolto al consiglio di Marina e andrà a denunciare Lara. Intanto quest'ultima metterà a punto un piano, volto a portarla da Tommaso.

Anticipazioni di Un posto al sole del 25 settembre: Diana mette alla prova Alberto

Lunedì 25 settembre Nunzio sarà alle prese con i pensieri interamente concentrati su Rossella.

Quest'ultima ha accettato di sposare Riccardo, facendo soffrire Nunzio, che però farà del suo meglio per dimenticare la ragazza.

Intanto Alberto porterà avanti il suo corteggiamento, volto a conquistare il cuore di Diana. L'architetta, dal canto suo, vorrà metterlo alla prova in modo da testare la sincerità dell'avvocato Palladini.

Un posto al solem spoiler del 26 settembre: Giulia affitta una stanza della Terrazza

Le anticipazioni di Un posto al sole del 26 settembre rivelano che Roberto farà una certa proposta a Marina, mettendola nella difficile posizione di accettarla. Nel dettaglio, l'imprenditore chiederà di attendere ancora un po' prima di andare alla polizia a denunciare Lara.

Nel frattempo Martinelli riuscirà a mettere a punto il suo stratagemma.

Alberto Palladini andrà su tutte le furie quando si renderà conto di essere stato preso in giro da Diana. L'avvocato sfogherà la propria frustrazione contro la donna e l'ignara Clara. Niko non resterà a guardare e interverrà, ma ogni suo tentativo di far ragionare l'uomo cadrà nel vuoto.

Il giorno del matrimonio di Rossella e Riccardo si avvicinerà a grandi passi e Nunzio sarà sempre più sconvolto. Lo chef del Caffè Vulcano approfitterà di Diana, per svagare la sua mente. Frattanto, Raffaele aiuterà Giulia, la quale metterà in affitto una stanza della Terrazza, in modo da ottenere un po' di soldi in più. Il problema potrebbe essere Renato, che non sembrerà essere d'accordo.