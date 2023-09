Un posto al sole viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3, ma anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della soap opera italiana nata da un'idea di Wayne Doyle, per ciò che concerne le puntate che andranno in onda giovedì 14 e venerdì 15 settembre, evidenziano che Roberto Ferri sarà più che mai intenzionato a voler sottoporre il piccolo Tommaso al test del DNA. Silvia Graziani, intanto, darà una notizia a Nunzio Cammarota che finirà per mettere lo chef in difficoltà con Michele Saviani, nel frattempo Ferri chiederà invano perdono a Marina Giordano.

Lara Martinelli, in ultimo, proverà a usare la "carta" Filippo nel tentativo di spingere il giovane a far desistere il padre a fare il test del DNA a Tommy, mentre Alberto Palladini sfodererà le sue armi di seduzione nel tentativo di far colpo su Diana Della Valle.

Roberto vorrà sottoporre il piccolo Tommaso al test del DNA

Le anticipazioni di Un posto al sole, in merito alle puntate del 14 e 15 settembre, rivelano che Roberto finirà per credere sempre meno a Lara e ciò spingerà l'uomo a volersi sincerare della reale paternità legata al piccolo Tommaso.

Intenzionato a vederci chiaro su tale intricata questione, Ferri vorrà sottoporre il bambino al test del DNA e ciò finirebbe irrimediabilmente per smascherare le numerose menzogne di Martinelli.

Massaro cercherà la complicità di Guido

Le trame della soap di stampo nostrano, riguardo gli episodi che andranno in onda giovedì 14 e venerdì 15 settembre, raccontano che Silvia darà una news a Nunzio ma tale notizia finirà per mettere in difficoltà il dipendente del Vulcano nei confronti di Michele.

Sergio Massaro, poco più tardi, cercherà di ritrovata una certa complicità con Guido Del Bue, sebbene l'uomo ignorerà che qualcuno potrebbe intralciare i suoi piani.

Ferri chiederà invano il perdono di Marina

Gli spoiler di Un posto al sole, in merito alle puntate che saranno trasmesse giovedì 14 e venerdì 15 settembre, anticipano che Roberto si renderà conto di aver trattato malamente la moglie nell'ultimo periodo, schierandosi troppo ingenuamente dalla parte di Lara.

L'imprenditore napoletano, quindi, cercherà di porre rimedio e si cospargerà il capo di cenere con Marina, scuse che risulteranno vane e spingeranno comunque la signora Giordano a programmare il suo volo alla volta di Londra.

Alberto, intanto, tenterà di far breccia nel cuore di Diana, malgrado l'architetta rimarrà affascinata da un altro uomo.

Mariella Altieri, infine, proverà a far riflettere Sergio circa gli atteggiamenti sbagliati che lo stesso ha avuto nei confronti di Bice, ma ciò verrà male interpretato da Guido che inizierà ad essere geloso.