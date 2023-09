L'appuntamento con Un posto al sole prosegue nel corso della stagione autunnale: nel corso delle prossime nuove puntate trasmesse su Rai 3, ci sarà in particolare spazio per le vicende di Nunzio, che si ritroverà in crisi per la situazione di Rossella.

Spazio anche alle vicende di Marina che, nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione potrebbe attuare la sua vendetta contro Lara e costringerla finalmente a pagare il suo conto con la giustizia.

Le nozze di Rossella al centro delle nuove trame di Un posto al sole

Nel dettaglio, le prossime puntate di Un posto al sole potrebbero essere caratterizzate da una svolta importante per Nunzio.

Il giovane cuoco del Caffè Vulcano sta soffrendo in silenzio per il matrimonio di Rossella che, a breve, diventerà a tutti gli effetti la moglie di Riccardo Crovi.

I due, infatti, decideranno di sposarsi e di diventare a tutti gli effetti marito e moglie, così da poter sugellare la loro unione che va avanti ormai da un po' di tempo.

Riccardo ha scelto di organizzare tutto nei minimi dettagli ed ha già preparato tutto per il viaggio di nozze con la giovane figlia di Silvia: i due neo-sposi, dopo il fatidico sì, andranno insieme in Giappone.

Nunzio blocca le nozze di Rossella nelle prossime puntate di Upas?

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole, potrebbe arrivare il colpo di scena inaspettato.

Sì, perché le fatidiche e attese nozze di Rossella potrebbero essere bloccate e fermate da Nunzio: non si esclude che, il cuoco, mosso dai profondi sentimenti che nutre nei confronti della figlia di Silvia possa decidere di agire in prima persona per evitare che la ragazza diventi a tutti gli effetti la moglie di Crovi.

In tal caso sarebbe un vero e proprio "colpo di teatro" che lascerebbe tutti senza parole e spingerebbe Rossella a rimettere in discussione la scelta fatta di convolare a nozze con il suo collega medico.

Marina farà arrestare Lara nelle nuove puntate di Upas su Rai 3?

Come si evolverà la situazione? Rossella rifiuterà le nozze per concedersi un nuovo inizio col giovane Nunzio?

In attesa di scoprirlo, al centro delle prossime nuove puntate di Un posto al sole su Rai 3, potrebbe esserci spazio anche per la fatidica resa dei conti legata a Lara.

La perfida Martinelli, infatti, potrebbe ritrovarsi a pagare il suo conto con la giustizia dopo le malefatte nei confronti di Roberto Ferri.

Ad incastrare definitivamente Lara potrebbe essere Marina: la dark lady della soap opera serale, infatti, non si esclude che possa decidere di denunciare direttamente la donna al posto di Ferri e far partire così un'indagine sul suo conto per portare alla luce tutte le sue menzogne e le bugie architettate fino a questo momento.