Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dall'11 al 15 settembre, Roberto e Lara arriveranno alla resa dei conti. Le anticipazioni dei prossimi episodi della soap partenopea rivelano che Ferri vorrà fare il test del DNA al piccolo Tommy e Martinelli sarà disperata. Nel frattempo, il papà di Filippo chiederà perdono a Marina. Durante la settimana, inoltre, verranno trattate anche le vicende di Viola, che dubiterà di Damiano, mentre Micaela vorrà spingere Manuela fra le braccia di Costabile.

Un posto al sole, anticipazioni al 15/9: Roberto e Lara alla resa dei conti

Gli inganni di Lara potrebbero presto giungere al termine. Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, che andranno in onda fino al 15 settembre, rivelano che Roberto vorrà fare il test del DNA al piccolo Tommy. A quel punto, per Martinelli si metterà molto male. Le indiscrezioni trapelate in rete non rivelano dettagli circa l'esame di paternità e se Ferri scoprirà che il bambino non è suo figlio. Inoltre, non è ancora chiaro se Lara manipolerà in qualche modo il risultato del test.

Un posto al sole, trame al 15/9: Lara chiede aiuto a Filippo, Roberto chiede scusa a Marina

Nel frattempo, sentendosi braccata e senza via di fuga, Lara andrà nel panico e non saprà come gestire la situazione.

Martinelli, infatti, se venisse fatto il test di paternità al piccolo Tommy, vedrebbe sfumare il suo sogno di costruire una famiglia con Roberto. Pertanto, l'imprenditrice si rivolgerà a Filippo e chiederà aiuto al figlio del suo ex compagno. L'intento di Lara sarà quello di fare ragionare il marito di Marina. Nel frattempo, Ferri tenterà di recuperare la sua storia d'amore con Giordano e chiederà scusa alla donna.

Purtroppo, però, il padre di Cristina non riuscirà ad ottenere l'effetto sperato. Le anticipazioni, inoltre, rivelano che Marina sarà pronta a lasciare Napoli e a prendere un volo per Londra ma, al momento, non è chiaro se la donna salirà sull'aereo o se avrà qualche ripensamento.

Un posto al sole, puntate al 15/9: Viola dubita di Damiano, Rosa è gelosa

Durante le puntate di Un posto al sole, che verranno trasmesse sul piccolo schermo fino al 15 settembre, Viola nutrirà dubbi su Damiano, per via della sua vicinanza, sempre più stretta a Eduardo. Nel frattempo, Rosa sarà gelosa della professoressa Bruni, per via del rapporto di complicità che ha con il suo ex. Micaela, invece, vorrà spingere sua sorella Manuela, fra le braccia di Costabile, mentre Giulia dedicherà le sue attenzioni alla cagnolina Bricca, che da qualche tempo, ha problemi di salute. Inoltre, la signora Poggi si opporrà al piano di Franco Boschi, che ha intenzione di fare dei cambiamenti alla terrazza.