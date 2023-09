A Un posto al sole le sorprese non mancano mai e il matrimonio tra Rossella e Riccardo potrebbe avere un colpo di scena. I due fidanzati stanno organizzando le nozze, ma Nunzio sembra ancora molto preso da Rossella.

Quest'ultima, inoltre, non sembra indifferente al ricordo di Cammarota e non sta vivendo con entusiasmo l'idea di sposarsi. Non si esclude che la storia potrebbe ripetersi e Nunzio potrebbe interrompere le nozze della sua amata come suo padre Franco fece con Angela e Alessandro molti anni fa.

Nelle nuove puntate di Un posto al sole potrebbe esserci un colpo di scena

Un posto al sole potrebbe stupire i telespettatori il giorno del matrimonio di Rossella e Riccardo. Nelle puntate adesso in onda su Rai 3, i due fidanzati sono impegnati a organizzare le loro nozze, ma Rossella non sembra affatto entusiasta. La poca partecipazione della ragazza è stata notata soprattutto da Michele che ha espresso a Silvia le sue perplessità. La madre di Rossella, tuttavia, ha rassicurato il suo ex marito dicendo che l'emozione gioca brutti scherzi. Spesso, inoltre, Rossella è apparsa quasi imbarazzata per i gesti di affetto di Riccardo e il dubbio che sia innamorata di Nunzio è sempre più forte.

Nunzio è ancora innamorato di Rossella e potrebbe fuggire con lei

Le prossime puntate di Un Posto al sole vedranno Rossella e Riccardo arrivare all'altare, ma potrebbero esserci dei colpi di scena. Nunzio non ha mai dimenticato il bacio con la sua amica, anche se ha provato a distrarsi. Nella puntata andata in onda venerdì 22 settembre, il ragazzo si è lasciato andare con Diana, ma non ha nascosto di pensare a un'altra donna.

Nunzio lascerà che Rossella si sposi senza neanche tentare di cambiare le cose? Conoscendo il temperamento del ragazzo, sarebbe difficile pensare che starà ancora molto tempo con le mani in mano. Anni fa, suo padre Franco ha vissuto una situazione analoga con Angela che stava per sposare Alessandro Palladini. Boschi è andato davanti alla chiesa il giorno delle nozze e ha portato via Angela in modo, lasciando tutti gli invitati di stucco.

Nunzio e Rossella come Franco e Angela

Presto il pubblico di Un Posto al sole potrebbe vedere Nunzio sotto i riflettori. Il ragazzo potrebbe rendersi protagonista di una scena plateale come suo padre anni prima. Non si esclude che il giorno delle nozze tra Rossella e Riccardo, Nunzio prenda la sua moto e corra dalla sua amata. Rossella potrebbe lasciare il suo fidanzato con l'altare e scappare con Cammarota, ma le conseguenze non sarebbe poche. Oltre a dare una spiegazione agli invitati, infatti, Rossella avrebbe grossi problemi sul lavoro, visto che Riccardo è un suo collega.