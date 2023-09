Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne in programma su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio ancora per le vicende di Gemma Galgani, la quale dimostrerà di non avere alcuna intenzione di arrendersi e di smetterla di cercare il grande amore della sua vita.

Spazio anche alle vicende di Aurora che, dopo aver intrapreso la frequentazione con Marco, deciderà di concedere l'esclusiva al cavaliere che sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

Gemma non si arrende: anticipazioni Uomini e donne prossime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che nel corso delle prossime puntate di fine settembre e ottobre, Gemma confermerà la sua intenzione di non voler arrendersi e di voler proseguire il suo percorso sentimentale in studio.

La dama sarà alle prese con Maurizio, un nuovo cavaliere che sebbene qualche timore iniziale, deciderà di continuare a frequentare Gemma.

La dama coglierà subito la palla al balzo e, malgrado la differenza di età tra i due dimostrerà di essere realmente interessata al cavaliere.

Tra i due ci saranno una serie di baci che si preannunciano particolarmente intensi, i quali non passeranno affatto inosservati nello studio della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

Gemma si lascia andare con Maurizio: anticipazioni Uomini e donne

Insomma, malgrado le varie delusioni sentimentali vissute nel corso degli anni, Gemma tornerà a mettersi in gioco e sarà pronta ancora una volta a lasciarsi trasportare dalla passione e dai sentimenti.

Maurizio sarà quello giusto? Il cavaliere si rivelerà la persona idonea con la quale la dama torinese potrà prendere in considerazione l'opportunità di costruire qualcosa di serio fuori dal contesto televisivo?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Aurora.

Aurora bacia Marco: anticipazioni Uomini e donne prossime puntate

La dama che, nel corso dell'ultimo periodo è stata al centro dell'attenzione per i suoi litigi e non per le sue nuove frequentazioni, si ritroverà protagonista di un incontro speciale con Marco.

Tra i due volti del trono over si accenderà la fiamma della passione e, nel corso dell'esterna che faranno insieme, arriverà anche un bacio appassionante e travolgente.

Marco e Aurora, in studio ammetteranno di essere stati molto bene assieme: tra di loro è nato un feeling speciale. Per tale motivo, i due volti del trono over decideranno di testare il loro sentimento e lo faranno decidendo di concedersi l'esclusiva.

Entrambi non conosceranno nuovi partner e, per il momento, si concentreranno solo su questa frequentazione, con la speranza di aver trovato la persona giusta.