Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne previste tra settembre e ottobre su Canale 5, rivelano che non ci sarà spazio per il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri.

In tanti si sarebbero aspettati di rivedere il cavaliere pugliese nuovamente tra le file dei volti del trono over, ma così non sarà.

Per Aurora, invece, dopo essere stata costantemente al centro delle liti e dei dibattiti in studio, arriverà il momento di una nuova conoscenza seria con Marco, uno dei cavalieri presenti nel parterre over.

Riccardo non ritorna in studio: anticipazioni Uomini e donne prossime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che gli spettatori non avranno modo di ritrovare Riccardo Guarnieri in studio.

Dopo l'assenza in queste prime puntate trasmesse su Canale 5, in tanti si aspettavano di poterlo rivedere in corso d'opera, ma non sarà così.

La presenza di Riccardo non è prevista nelle prossime puntate del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, così come non ci sarà spazio neppure per il rientro di Armando Incarnato.

Per quanto riguarda Riccardo, sebbene i motivi della sua assenza non siano mai stati forniti ed esplicati nel corso delle registrazioni, sembrerebbe che avrebbe trovato un nuovo amore fuori dagli studi.

Aurora bacia Marco: anticipazioni Uomini e donne prossime puntate

Stando ad alcune indiscrezioni emerse sul web e sui social, il cavaliere di Uomini e donne questa estate avrebbe incontrato una ragazza in grado di fargli battere il cuore, al punto da convincerlo a rinunciare alla sua partecipazione al talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che ci sarà spazio per delle importanti novità legate al percorso della dama Aurora in studio.

Dopo essere stata costantemente al centro di accesi litigi e dibattiti in trasmissione, per Aurora arriverà il momento di conoscere un nuovo cavaliere.

La dama, infatti, deciderà di uscire in esterna insieme a Marco, uno dei nuovi volti che quest'anno affollano le file del parterre over.

Brando e Cristian in crisi: anticipazioni Uomini e donne

I due sono usciti insieme ed è scattato un feeling tale da portarli a scambiarsi un bacio appassionato e convincerli a concedersi l'esclusiva e quindi a evitare nuove frequentazioni con altri volti del trono over.

Occhi puntati anche sui due nuovi tronisti Brando e Cristian che, a quanto pare, non sarebbero soddisfatti al 100% delle ragazze che fino a questo momento sono scese in studio per loro.

Per questo motivo, quindi, i due ragazzi hanno chiesto a Maria De Filippi di poter far arrivare nuove ragazze da conoscere.