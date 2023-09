Quando inizia l'appuntamento con Uomini e donne in tv? Le registrazioni del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi sono riprese già da qualche settimana ma, per vedere in onda le nuove puntate su Canale 5 bisognerà attendere ancora un po' di giorni.

In queste ore, infatti, sono arrivati i primi promo ufficiali Mediaset i quali confermano la partenza anticipata del programma pomeridiano Mediaset che, a differenza di quanto era stato annunciato in partenza, non debutterà più lunedì 18 settembre, bensì con una settimana di anticipo.

Quando inizia l'appuntamento con Uomini e donne in tv

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne resta uno dei più attesi dal pubblico di questa nuova stagione televisiva 2023/2024.

Maria De Filippi e i vari protagonisti del trono classico e over sono già rientrati in studio per le registrazioni delle nuove puntate che quest'anno si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena.

Il debutto del talk show, in un primo momento, era fissato per lunedì 18 settembre nello slot orario che va dalle 14:45 alle 16 circa, ma alla fine non sarà così.

Come svelato dai promo ufficiali Mediaset che in queste ore stanno circolando in tv, il debutto di Uomini e donne è stato anticipato.

Mediaset conferma la partenza anticipata per Uomini e donne

Maria De Filippi e i vari protagonisti del suo talk show pomeridiano ritorneranno a tener compagnia al pubblico a partire da lunedì 11 settembre, giorno in cui è prevista la prima puntata di questa nuova edizione.

Le sorprese non mancheranno: in studio è confermata la presenza di Tina Cipollari che contrariamente alle voci che sono circolate in queste settimane, non rischia il suo posto all'interno del cast del programma di Canale 5.

L'opinionista tornerà a dare i suoi giudizi sui vari protagonisti del trono classico e over e, anche quest'anno, sarà particolarmente tagliente.

Le anticipazioni rivelano che, nel corso delle prime registrazioni, c'è stato subito spazio per un diverbio tra Tina e il cavaliere Elio Servo: i due si sono ritrovati ai ferri corti e l'opinionista non ha perso occasione per provocarlo in studio.

Tornano Pinuccia, Lavinia e Alessio: anticipazioni Uomini e donne

E poi ancora, al centro dei primi appuntamenti che vedremo in tv da lunedì 11 settembre, ci sarà spazio anche per il ritorno in studio della dama Pinuccia come ospite , la quale si renderà protagonista di un momento musicale, cantando il suo brano inedito al pubblico.

Spazio anche al ritorno della coppia formata da Lavinia Mauro e Alessio Corvini, definiti i "sopravvissuti" dell'ultima edizione del trono classico, dato che ad oggi sono l'unica coppia che continua a stare insieme fuori dallo studio di Uomini e donne.