Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler tedeschi di Tempesta d'amore svelano che la rivalità tra Ariane e Christoph toccherà livelli inauditi, difatti la dark lady sarà disposta a sacrificare vite innocenti pur di distruggere il padre di Tim. Max scoprirà, difatti, che Kalenberg ha in mente di far saltare in aria l'hotel, così metterà al corrente gli albergatori del piano diabolico della donna, coi Saalfeld che di conseguenza avvertiranno la polizia. Le Autorità, però, non crederanno alle parole di Werner e Christoph, così quest'ultimo rischierà la vita pur di incastrare Ariane.

Erik e Yvonne, successivamente, organizzeranno una serata con Josie per farle svagare la mente dopo la rottura con Paul, ma l'aspirante cuoca si tirerà indietro all'improvviso lasciando i genitori da soli. Nella serata in questione Vogt e la signora Klee finiranno a letto insieme, ma Erik deluderà Yvonne dicendole che per lui tale parentesi focosa non significa nulla.

Christoph rischierà la vita pur di incastrare Ariane

Le anticipazioni bavaresi di Sturm der Liebe raccontano che Max perderà la videocamera posta sul suo casco da bici durante un'escursione nel bosco e quando il fitness trainer ritroverà la go pro si renderà conto che il filmato che contiene ha immortalato Ariane in atteggiamenti sospetti con un criminale.

Voglioso di saperne di più, Richter inizierà a indagare scoprendo il piano della dark lady: gettare del fosforo incendiario nella Spa proprio nel giorno dell'inaugurazione del centro così da far saltare in aria l'intero Fürstenhof.

Max penserà bene di mettere al corrente Werner e Christoph dei propositi malvagi della diabolica donna e, di conseguenza, i due albergatori si recheranno alla polizia per raccontare quanto scoperto.

La polizia non crederà a tale rivelazione, quindi Christoph sarà disposto a rischiare la sua stessa vita pur di incastrare Ariane e salvare la vita di tanti innocenti. L'ex partner di Selina, difatti, si metterà un giubbotto antiproiettile e scriverà delle lettere anonime a Kalenberg al fine di chiederle dei soldi per distruggere la clip che la farebbe finire in galera chiedendole, al contempo, di incontrarsi in un posto da soli.

Ariane si presenterà all'appuntamento-trappola ma porterà con sé una pistola.

Erik deluderà Yvonne

Yvonne ed Erik, notando lo scoramento di Josie dopo la rottura con Paul, decideranno di organizzare una serata a tre con l'intento di fare svagare un po' la figlia. L'assistente di André si defilerà all'ultimo minuto, così Klee e Vogt resteranno soli e finiranno per concedersi una parentesi passionale.

Erik però deluderà Yvonne quando, il giorno seguente, le farà presente che aver fatto l'amore assieme a lei non ha significato granché.