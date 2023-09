Le anticipazioni di Terra Amara proseguono con un colpo di scena: Fikret sarà deciso a dimenticare tutto l'odio contro la famiglia Yaman, che lo ha guidato fino a quel momento nella sua vita, e di conseguenza vorrà lasciare Adana per ricominciare la sua vita da capo. Come rivelano gli spoiler della soap provenienti dalla Turchia, saranno due i motivi scatenanti che porteranno Fikret a prendere tale decisione: il senso di colpa per l'infarto che Fekeli subirà e la lettera che la zia Lutfiye gli mostrerà. Il giovane saprà di non essere frutto di una violenza che Adnan ha inflitto alla madre, ma bensì di una relazione consensuale.

Qualcosa, però, impedirà a Fikret di lasciare il paese: un'azione di Demir riaccenderà l'acredine tra i due fratellastri.

Fikret scopre che la madre amava Adnan Senior

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Fikret e sulle sue intenzioni per il futuro. Seguendo la trama della soap ambientata nella Turchia degli anni Settanta, la dinamica in questione si delineerà nel momento in cui Fekeli scoprirà che il nipote ha preso in affitto uno studio in gran segreto per poter agire liberamente contro Demir. Messo al corrente di tutto ciò da Lutfiye, zia del giovane, Ali Rahmet chiederà alla donna di essere condotto sul posto. Qui troverà la dinamite che Fikret aveva intenzione di usare per sabotare il raccolto di Demir, ma si convincerà del fatto che il ragazzo voleva macchiarsi le mani di sangue.

Addolorato per la scoperta, Fekeli verrà colto da malore. Portato in ospedale di corsa, il padrino verrà curato da Mujgan e Umit che gli diagnosticheranno un infarto. Fekeli si riprenderà in fretta, ma Fikret si sentirà responsabile per quanto accaduto e i suoi sensi di colpa aumenteranno dopo aver scoperto che la madre non è stata violentata da Adnan Senior.

La zia Lutfiye mostrerà una lettera al nipote, in cui la sorella dichiarava non solo di avere una relazione consensuale con Yaman, ma di esserne innamorata al punto di pensare al divorzio dal marito Musa.

Demir deciso a lasciare Adana

Al corrente della verità sul suo passato, Fikret penserà che sia giunta l'ora di lasciarsi alle spalle il passato per proseguire più serenamente con la sua vita.

Un nuovo evento però rischierà di mescolare ancora una volta le carte in tavola. Durante il ricovero di Fekeli in ospedale, Zuleyha prenderà dalla borsa di Lutfiye la lettera con le dichiarazioni della madre di Fikret. Demir avrà la conferma che il padre non si è macchiato di violenza, così per ripulire la sua immagine deciderà di fotocopiare la lettera e riempire il paese con la lettera di Safiye.

Il modo di fare di Demir non piacerà a nessuno della sua famiglia, tantomeno a Zuleyha. Sarà pensiero comune che Fikret potrebbe innervosirsi nel vedere la dignità della defunta madre offesa. Per scoprire cosa accadrà non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.