Un Posto al sole prosegue con nuovi appuntamenti su Rai 3 e la settimana dall'11 al 15 settembre inizierà con una puntata molto ricca. Secondo le anticipazioni di lunedì, Niko tornerà dalle vacanze con una notizia spiazzante per Giulia, già provata a causa della malattia di Bricca. L'avvocato Poggi comunicherà a sua madre la decisione che Franco ha preso, anche se le trame non svelano di cosa si tratta. Nel frattempo, Viola si avvicinerà a Damiano per indagare sul suo rapporto con Eduardo. Vedendoli insieme, Rosa non potrà trattenere la sua gelosia.

Infine, Micaela e Serena faranno fronte comune per trovare un ragazzo per Manuela. La ragazza rivedrà Niko e l'emozione si farà sentire per entrambi.

Anticipazioni Un Posto al sole: Giulia dirà a Niko che Bricca sta male

Le anticipazioni di Un posto al sole di lunedì 11 settembre raccontano che Niko rientrerà dalle vacanze e andrà a trovare Giulia. L'avvocato Poggi verrà a sapere che Bricca è malata e ne sarà dispiaciuto. Niko, inoltre, comunicherà a sua madre la spiazzante decisione di Franco in merito alla Terrazza. Le trame non specificano cosa abbia scelto Boschi, ma nei giorni passati si era parlato di un trasferimento definitivo in Sicilia per lui e la sua famiglia.

Anticipazioni puntata di lunedì 11 settembre: Rosa gelosa di Viola e Damiano

La puntata di Un Posto al sole di lunedì 11 settembre vedrà protagonista anche Viola, sempre più decisa a capire cosa lega Damiano a Eduardo. La moglie di Eugenio continuerà a sospettare del poliziotto e Rosa, vedendola vicina al suo ex fidanzato ne sarà inevitabilmente gelosa.

Ci saranno novità che riguarderanno anche le sorelle Cirillo, sempre complici quando si tratta di aiutarsi l'una con l'altra.

Micaela e Serena si uniranno per trovare un amore a Manuela

Le anticipazioni di Un Posto al sole rivelano che nella puntata di lunedì 11 settembre ci sarà ampio spazio per Manuela. La ragazza farà preoccupare le sue sorelle per aver trascorso un'estate senza divertimento e Micaela deciderà di agire con l'aiuto di Serena.

La moglie di Filippo e sua sorella si daranno da fare per dare una svolta alla vita sentimentale di Manuela. Quest'ultima, intanto, avrà occasione di rivedere Niko e per entrambi sarà una forte emozione. Tra loro non è ancora finita? Manuela non ha mai nascosto di essere ancora molto innamorata del suo ex ragazzo, ma Niko l'ha più volte allontanata. La vacanza in Sicilia potrebbe aver aiutato l'avvocato ad avere delle idee più chiare sul suo futuro. Il ricordo di Susanna, sempre vivo in lui, ha rappresentato un grande ostacolo nei mesi scorsi, ma il tempo probabilmente sta guarendo le ferite.