Nelle prossime puntate de La Promessa, Manuel dovrà continuare a fare i conti con il sentimento abbastanza tormentato che prova per Jana. Arriverà al punto che inizierà a immaginarla dappertutto, per questo si sfogherà con Martina.

Manuel crede ancora che Jimena aspetti un figlio da lui

Manuel non riuscirà proprio a togliersi Jana dalla testa e i suoi sentimenti porteranno non pochi problemi anche nella vita coniugale con Jimena. Non riuscirà a tenersi tutto dentro, avrà bisogno di sfogarsi con qualcuno, così lo farà con Martina.

Le dirà di non essere per nulla soddisfatto di essersi sposato, ma soprattutto: "con Jimena non sono felice".

Un duro momento per Manuel, che non potrà nemmeno tirarsi indietro dai suoi doveri di marito, visto che la moglie è incinta, o perlomeno lui è convinto che lo sia.

Cruz vorrebbe Abel fuori da La Promessa

Jimena, proprio per evitare problemi, vorrà rimanere veramente incinta e farà di tutto per avere un momento di intimità con il marito, ma lui non ci riuscirà, perché in quel letto accanto a lui vedrà nient'altro che Jana. La ragazza sarà molto frustrata, anche se continuerà a stare accanto al marito come se nulla fosse. A un certo punto sembreranno anche divertirsi insieme, ma Teresa noterà chiaramente che tra loro le cose non proseguono come dovrebbero.

Teresa non avrà tutti i torti, visto che la testa e il cuore di Manuel saranno solo per Jana.

Proprio per questo faticherà a tollerare la vicinanza che si creerà tra la ragazza e Abel, e quando verrà a sapere che la madre vuole il medico lontano da La Promessa, lui non si opporrà a questa scelta. Cruz, infatti, vorrebbe allontanare Abel dal palazzo perché non sarà del tutto convinta del suo operato nella gravidanza di Jimena.

Manuel cambia idea su Abel

Manuel, però, cambierà repentinamente idea sul conto di Abel e questo avverrà quando Jana gli chiederà aiuto per Pia. La donna avrebbe bisogno di un medicinale che si trova a Puebla de Tera, così Jana chiederà a Manuel se può andare a prenderglielo e il ragazzo volerà con il suo aereo.

Rientrato a casa capirà l'importanza di Abel e del suo lavoro a La Promessa, così affronterà la madre per difenderlo: il ragazzo non lascerà il palazzo fino a quando non sarà lui a dirglielo.

Jimena insiste per andare a Madrid

Intanto a La Promessa arriverà Antonio de Carvajal y Cifuentes, il promesso sposo di Martina, e sarà proprio lui a invitare la ragazza e i suoi genitori a una festa organizzata al Palazzo Reale dal re Alfonso XIII. Nell'invito, però, non saranno compresi i marchesi.

Jimena coglierà la palla al balzo per insistere con Manuel affinché anche loro possano andare a Madrid, che cosa deciderà il ragazzo?