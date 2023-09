Nuovi colpi si scena sono in arrivo nelle puntate di Beautiful che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Finn riuscirà a riabbracciare Steffy e lo farà grazie all'aiuto di Bill Spencer. Quest'ultimo, dopo averlo liberato da Sheila, gli metterà a disposizione il suo jet privato per farlo volare a Montecarlo proprio da Steffy. Sheila, invece, riuscirà ancora una volta a sottrarsi alla cattura.

Bill scopre che Finn è ancora vivo nelle prossime puntate di Beautiful

Per i telespettatori di Canale 5 sono in arrivo puntate davvero ricche di colpi di scena.

Tutto ruoterà intorno alla figura di Finn, che sarà ancora ostaggio di Sheila, ma per lui le cose ben presto volgeranno al meglio grazie a Bill Spencer. Il magnate scoprirà che Finn non è morto. Sarà Li Finnegan a rivelargli questa verità. Succederà nel momento in cui la donna verrà soccorsa proprio da Bill, il quale però inizialmente non riconoscerà in lei la madre di Finn. Il magnate, vedendola in stato confusionale, deciderà di portarla a casa sua e solo con l'arrivo di Liam, Bill verrà a conoscenza dell'identità della donna. Li confesserà a padre e figlio che Finn è ancora vivo e che si trova ostaggio di Sheila Carter.

Bill libera Finn, Sheila riesce a fuggire: anticipazioni Beautiful

Sia Liam che Bill resteranno sconcertati dalle parole di Li.

Non perderanno tempo e decideranno di trarre in salvo il marito di Steffy. Liam avrà il compito di avvisare la polizia e raccontare tutta la vicenda al tenente Baker. Bill e Li Finnegan si dirigeranno invece all'appartamento dove Sheila sarà sorpresa di vederli. Anche Finn sarà sorpreso di vedere Li, visto che Sheila gli aveva credere che la sua madre adottiva fosse morta.

Per Bill non sarà affatto facile liberare Finn, ma alla fine ci riuscirà. Metterà fuori gioco Sheila e con l'aiuto di Li la legherà al letto in attesa dell'arrivo della polizia. Finn cercherà senza successo di mettersi in contatto con Steffy per fargli sapere che è ancora vivo. Sarà Bill a mettere a disposizione il jet privato per far sì che Finn possa raggiungere la moglie a Monte Carlo.

Lascerà Li a tenere d'occhio Sheila, m, prima che la polizia arrivi Carter riuscirà a fuggire e a far perdere le sue tracce.

Finn riabbraccia Steffy

Le nuove puntate di Beautiful saranno ricche di suspense. Grazie a Bill Spencer, Finn riuscirà ad arrivare a Monte Carlo, dove nel frattempo arriveranno anche Taylor e Ridge, che voleranno i in Europa dopo aver saputo che la figlia ha deciso di ricoverarsi in una clinica psichiatrica per cercare di superare il dolore per la morte di Finn. Taylor e Ridge verranno informati da Bill della novità riguardante Finn e saranno i primi a trovarsi di fronte al ragazzo vivo e vegeto. Il medico, appena sbarcato, si metterà alla ricerca di Steffy. Dopo aver attraversato mille vie, lui e Steffy si ritroveranno fuori da una chiesa.

Ovviamente Steffy non crederà ai suoi occhi e penserà di essere vittima di un'allucinazione, ma non sarà così. Finn sarà davanti a lei in carne e ossa. I due si abbracceranno ancora increduli di ciò che il destino ha riservato loro.