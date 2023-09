Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle prossime puntate di Beautiful trasmesse ad inizio settembre negli Usa. Le trame della soap opera ambientata in una casa di moda svelano che Liam Spenser dimostrerà di non fidarsi di Finn per quanto concerne la sicurezza di Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood). Paure che si tramuteranno presto in certezze quando la donna finirà vittima di una situazione pericolosa.

Anticipazioni americane Beautiful: Liam dimostra di non fidarsi di Finn

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Steffy tornerà alla casa sulla scogliera dopo essersi riconciliata con suo marito in seguito ad una crisi sopraggiunta per il ritorno di Sheila nelle loro vite.

Neanche a dirlo, la novità arriverà alle orecchie di vari personaggi della soap opera tra cui Liam. Proprio quest'ultimo crederà che la sua ex moglie stia commentando un grosso errore a fidarsi di Finn. Il giovane dimostrerà di non fidarsi completamente del dottore, tanto da temere che non sia capace di difendere Steffy ed i bambini da Sheila.

Steffy finisce vittima di una situazione pericolosa

Nelle puntate americane trasmesse ad inizio settembre sulla Cbs, Liam (Scott Clifton) sfogherà le sue preoccupazioni con Wyatt. Non contento, il figlio di Bill (Don Diamont) informerà Ridge di aver intenzione di proteggere Steffy qualora Finn dovesse fallire nel suo compito. I portali annunciano che la madre di Kelly avrà bisogno di un eroe visto che finirà vittima di una situazione pericolosa.

Steffy infatti potrebbe avere un rischioso scontro con Sheila, la quale la ritene la causa del suo mancato rapporto con suo figlio Finn.

Ridge indaga su Deacon, Hope continua a vedersi con Thomas

Allo stesso tempo, Ridge (Thorsten Kaye) comincerà ad compiere alcuni indagini su Deacon. In questo modo, lo stilista potrebbe scoprire che l'ex detenuto non ha veramente interrotto i rapporti con Sheila come gli aveva raccontato.

Dagli spoiler di Beautiful si evince che Ridge potrebbe vendicarsi di Deacon rivelando a Brooke e sua figlia che l'uomo sta avendo una relazione amorosa con Sheila (Kimberlin Brown). Tuttavia, anche Hope (Annika Noelle) dimostrerà di avere una storia d'amore segreta visto che continuerà a vedersi con Thomas. I due infatti passeranno dei momenti di passione all'oscuro di tutti.

Un segreto che avrà le ore contate dato che Brooke non apparirà per nulla contenta quando scoprirà che sua figlia continua a frequentarsi con Thomas.

Beautiful è in onda da lunedì al sabato sui teleschermi di Canale 5 e in diretta streaming oppure in modalità on demand sulla piattaforma "Mediaset Play Infinity".