Silvia Toffanin imbarazzata e gelo in studio nel corso della quarta puntata stagione di Verissimo, il fortunato talk show del weekend di Canale 5, leader degli ascolti pomeridiani.

In studio è arrivata Iva Zanicchi per una lunga intervista fiume su carriera e vita privata ma, ad un certo punto, la cantante ha preso la parola per ricordare Silvio Berlusconi, lasciando pietrificata la padrona di casa del talk show.

Gelo e imbarazzo in studio a Verissimo: Silvia Toffanin senza parole

Nel dettaglio, durante la lunga chiacchierata in studio a Verissimo, Iva Zanicchi ha preso la parola per ricordare Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso giugno.

Un momento decisamente non previsto, come dimostrava la faccia della padrona di casa del talk show, a dir poco pietrificata.

In studio, infatti, è calato il gelo: Silvia Toffanin ha lasciato parlare Iva Zanicchi senza interromperla e senza intromettersi nel discorso.

"Scusa se ne parlo qui, gli ho voluto bene", ha dichiarato la cantante nel corso dell'intervista, provando così a giustificarsi per quel suo momento non previsto in scaletta.

Iva Zanicchi ricorda Silvio Berlusconi a Verissimo: Silvia Toffanin non commenta

"Ne parlo qui, so che non avrei dovuto. Vedo Silvia leggermente in imbarazzo, ha la lacrima", ha aggiunto ancora Zanicchi dopo essersi resa conto del gelo che era calato in studio per questo suo momento improvvisato in cui ha scelto di ricordare Silvio Berlusconi.

Al termine di quel momento, ecco che Silvia Toffanin è tornata a prendere la parola in studio, chiedendo alla cantante di poter cambiare argomento.

"Parliamo d'amore, ti va?", ha chiesto la conduttrice di Verissimo alla Zanicchi che, a quel punto, ha chiuso l'argomento Berlusconi ed è tornata a rispondere alle domande di Silvia Toffanin.

Intanto, nonostante questo piccolo imprevisto avvenuto domenica pomeriggio a Verissimo, gli ascolti della trasmissione continuano ad essere eccellenti.

Volano gli ascolti di Verissimo: Silvia Toffanin straccia La vita in diretta

Questo sabato pomeriggio, ad esempio, Verissimo ha trionfato nella gara ascolti contro La vita in diretta di Alberto Matano, in onda eccezionalmente anche nel pomeriggio festivo per quattro settimana.

La media del talk show di Canale 5 è stata del 23% nella prima parte e del 19% nella seconda parte, con una media di oltre 1,8 milioni di spettatori.

Situazione differente per La vita in diretta che ha registrato ascolti ben al di sotto delle più rosee aspettative, con una media di appena un milione di spettatori e uno share che si è fermato sulla soglia del 12%, ben distante da quello registrato nel daytime feriale.